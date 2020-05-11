Додон: Я решил предложить провести президентские выборы 1 ноября

Об этом глава государства заявил на сегодняшнем брифинге для прессы по итогам заседания с высшим руководством страны.

Президент Игорь Додон заявил, что он внесет предложение в Парламент Республики Молдова, чтобы 1 ноября было назначено датой президентских выборов.

По словам главы государства, он выступил с таким предложением, чтобы избежать спекуляций по поводу того, что выборы президента могут быть отложены.

«Выдвигаются предположения, что мы постараемся перенести президентские выборы на следующий год или предпринять другие шаги, чтобы сохранить свои посты как можно дольше. Чтобы исключить эти спекуляции, я решил предложить парламенту назначить дату 1 ноября - днем президентских выборов», - отметил Додон.