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Додон: Я решил предложить провести президентские выборы 1 ноября
11.05.2020

Об этом глава государства заявил на сегодняшнем брифинге для прессы по итогам заседания с высшим руководством страны.

Президент Игорь Додон заявил, что он внесет предложение в Парламент Республики Молдова, чтобы 1 ноября было назначено датой президентских выборов. 

По словам главы государства, он выступил с таким предложением, чтобы избежать спекуляций по поводу того, что выборы президента могут быть отложены.

«Выдвигаются предположения, что мы постараемся перенести президентские выборы на следующий год или предпринять другие шаги, чтобы сохранить свои посты как можно дольше. Чтобы исключить эти спекуляции, я решил предложить парламенту назначить дату 1 ноября - днем президентских выборов», - отметил Додон.


 
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