Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 11 мая 2020

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Здоровье
Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 11 мая 2020 года.
Вчера было выявлено всего 60 больных коронавирусом. Как бы, радость, но, с другой стороны, количество проведенных тестов - в полтора раза меньше, чем позавчера. Тут, кстати, и первичные тесты и тесты, которые делают повторно.
Кроме того, немного пугает цифра "под наблюдением" - почти 40 тысяч человек, которые потенциально могут статистику серьезно подпортить.
Итак, на 8.00 утра 11 мая ситуация в Молдове такая:
4927 (+60) заражены
Количество тестов - 546 (-708)
169 (+8) умерли
256 (+29) - в тяжелом состоянии.
16 (-12) - в критическом (на ИВЛ).
37493 (+258) - под наблюдением.
1958 (+132) - вылечились.
Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.
ЛИДИЯ ТКАЧ
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