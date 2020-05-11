Коронавирус в Молдове, последние новости на утро 11 мая 2020

Публикуем последние новости по COVID-19 на утро 11 мая 2020 года.

Вчера было выявлено всего 60 больных коронавирусом. Как бы, радость, но, с другой стороны, количество проведенных тестов - в полтора раза меньше, чем позавчера. Тут, кстати, и первичные тесты и тесты, которые делают повторно.

Кроме того, немного пугает цифра "под наблюдением" - почти 40 тысяч человек, которые потенциально могут статистику серьезно подпортить.

Итак, на 8.00 утра 11 мая ситуация в Молдове такая:

4927 (+60) заражены

Количество тестов - 546 (-708)

169 (+8) умерли

256 (+29) - в тяжелом состоянии.

16 (-12) - в критическом (на ИВЛ).

37493 (+258) - под наблюдением.

1958 (+132) - вылечились.

Напомним, что до 15 мая на территории Молдовы действует чрезвычайное положение, и потому режим самоизоляции до сих пор является предпочтительным.

ЛИДИЯ ТКАЧ