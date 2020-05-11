В России молдаванка внушила пенсионерке, что на ее род наложена порча: Всего за 2 миллиона я сниму проклятие

Гражданку нашей страны чудом задержали сотрудники МВД - теперь она проведет в тюрьме почти 4 года.

На Урале суд приговорил к 3 годам и 6 месяцам колонии общего режима гражданку республики Молдова, которая выманила у жительницы Челябинской области почти 2 миллиона рублей за якобы снятие порчи с нее и ее родственников, сообщил пресс-центр прокуратуры региона.

По данным прокуратуры, подсудимая в декабре 2018 года на улице убедила незнакомую пожилую женщину в том, что на нее и ее родственников наложена порча, и сообщила, что поможет ее снять. Она провела якобы магические обряды исцеления и снятия порчи, и попросила женщину за это принести денежные средства и ювелирные изделия. Пенсионерка сняла из банка около 1,7 миллиона рублей, взяла из дома 200 тысяч рублей, а также ювелирные изделия на сумму 36 тысяч рублей, и отдала мошеннице, которая после получения имущества скрылась.

"Орджоникидзевским районным судом Магнитогорска вынесен приговор в отношении гражданки республики Молдова. Виновной назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточняется в сообщении.

Также судом удовлетворены исковые требования потерпевшей в размере около 2 миллионов рублей, добавляется в сообщении.