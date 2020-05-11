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Объявлена дата возобновления авиасообщения
11.05.2020

Республику ожидают изменения после завершения Чрезвычайного положения.

После заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный, стали известны следующие детали.

- авиасообщение Молдовы с другими государствами возобновится после 15 мая,

- президент Игорь Додон созвал Совет безопасности для обсуждения «кражи миллиарда».

Напомним, что Чрезвычайное положение было объявлено 17 марта 2020 года в связи с угрозой распространения эпидемии нового типа COVID-19.

Автор: Михаил Генчу


 
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