Главная Объявлена дата возобновления авиасообщения Республику ожидают изменения после завершения Чрезвычайного положения. После заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаный, стали известны следующие детали. - авиасообщение Молдовы с другими государствами возобновится после 15 мая, - президент Игорь Додон созвал Совет безопасности для обсуждения «кражи миллиарда». Напомним, что Чрезвычайное положение было объявлено 17 марта 2020 года в связи с угрозой распространения эпидемии нового типа COVID-19. Автор: Михаил Генчу

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