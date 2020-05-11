Кишиневец: Мургулец, будучи судьей, демонстрировал нелюбовь к русскому языку

Когда в Молдове очень нужно отправить кого-то в отставку, то в ход идет всё. Даже эфемерное родство «с кем не нужно».

Так произошло давеча с бывшим судьей Михаем Мугулецем, которому, согласно сообщениям в СМИ, не понравился статус «экс», и он решил обжаловать решение о своей отставке в Высшем совете магистратуры.

Член ВСМ Дорел Мустяцэ предложил провести экспертизу по этому запросу, но ему воспротивилась недавно избранная в члены ВСМ Елена Белей.

– В ВСМ принято голосовать фину за нанаша и нанашу за фина? - спросила Белей.

Для тех, кто не в курсе – нанаш – это посаженный отец, финн, соответственно – посаженный сын. В Молдове эти узы иногда святее родственных, и пользуются ими все, кому не лень. Тут же оный фактор сыграл в противоположную сторону.

Мустяцэ заявил, что не является нанашом Мургулеца и не видит никаких причин для отвода.

– Вы не нанаш господина Мургулеца, но вы нанаш нанаша господинана Мургулца, старый нанаш, как выразилась пресса. Мы хотим избежать каких-либо спекуляций и толкований. Практика не ясна, мы хотим убрать СКМ с чистого лица и не использовать. Мы больше не пользуемся доверием судей именно из-за сомнительной практики, - отреагировала новая член ВСМ Каролина Чуряну-Михайлуцэ.

В итоге, Мургулецу. ВСМ не помог.

Правда, тут не только в ВСМ не хотят возвращения Мургулеца на пост судьи. Например, житель Кишинева Эдуард Волков-Пепоянц рассказал для «Блокнот Молдова», что еще в 2017 году он подавал жалобу в ВСМ на грубые нарушения действующего законодательства и его гражданских прав со стороны того же Мургудеца, который тогда был судьей на Буюканах.

– В 2016 году я обратился в суд сектора Буюканы с исковым заявлением в связи с невыполнением Муниципальным управлением по безопасности пищевых продуктов Кишинева своих обязанностей по факту жестокого обращения с животными. Судья Мургулец постановил оставить моё заявление без удовлетворения, постановив, в том числе, перевести официально с русского на государственный язык поданные мной документы по данному делу. Я пошел на прием к председателю буюканского суда и выразил свое недоумение и возмущение в связи с тем, что от меня требуют перевести документы с русского языка на государственный язык. Это требование является не только незаконным, но и антиконституционным.

Русский язык в Молдове не является иностранным, а согласно статье 3 Закона о функционировании языков на территории РМ, на который ссылается часть (4) статьи 13 Конституция РМ, является языком межнационального общения. Но председатель суда мне ответил, что судья полностью независим в принятии своих решений и ему по этим вопросам не подчиняется, но он переговорит с ним. В итоге требование о переводе было снято, - рассказа Волков-Пепоянц.

По его словам, далее последовали другие припоны в решении его вопроса через суд, и препятствия эти снова чинил тот же Мургулец.

Подготовил Николай Костыркин