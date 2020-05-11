Экс-министр финансов: У Молдовы есть гораздо более выгодные альтернативы для финансирования, чем Российский кредит

У Молдовы есть гораздо более выгодные альтернативы для финансирования, чем те что согласовал Додон и его карманное правительство с Россией. Как передает "ИНФОТАГ", такого мнения придерживается экс-министр финансов, представитель Партии действия и солидарности Наталья Гаврилицэ.

Она отметила в социальных сетях, что после признания соглашения о российском кредите неконституционным, "Игорь Додон и правительство Кику должны скорее перестать обвинять во всем оппозицию и государственные институты и приступить к работе во благо граждан".

"Решение для бюджетной политики лежит на поверхности. В условиях кризиса мы можем обойтись в этом году без аэропортов Додона (имеются в виду строительство и реконструкция трех аэропортов, планируемая в этом году - "И,) и дорог вокруг них. В то же время, правительству необходимо сосредоточиться на реформах, необходимых для получения бюджетной поддержки ЕС в размере около 140 млн. евро, которая еще не включена в бюджет, а также согласовать новую программу с МВФ, и полученное финансирование сосредоточить на потребностях граждан и бизнеса", - отметила она.

По ее словам, "Игорь Додон лжет и пытается внести раскол в общество, когда говорит, что власти не смогут выплачивать пенсии и зарплаты без российского кредита", так как "есть и другие источники для поддержки бюджета со стороны международных финансовых организаций, доступ к которым Молдова может получить к концу года".

Гаврилицэ считает "недопустимым шантаж граждан". По ее мнению, "у правительства есть время и возможности пересмотреть соглашение по российскому кредиту без положений, которые угрожают экономической безопасности РМ".