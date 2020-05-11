Премьер Ион Кику выступил с посланием по случаю дня Европы

Премьер-министр Ион Кику выразил надежду, что "с наведением прочных мостов с Евросоюзом, европейский путь Молдовы будет поддержан новыми возможностями". Как сообщает "ИНФОТАГ", с таким заявлением он выступил по случаю Дня Европы 8 мая, отметив, что "в этом году, как никогда ранее, необходима солидарность перед лицом кризиса, вызванного пандемией COVID-19".

"Современная история Европы - это по большей части история ЕС. История с сильным эмоциональным зарядом, которая показала, как много люди могут сделать, когда объединяются в солидарности и сотрудничестве. Когда им удается подняться над раздорами, объединить усилия перед лицом вызовов, превратив различия в силу", - сказал премьер.

По его словам, "приверженностью к общности европейских ценностей, и последовательно предпринимаемыми действиями в Молдове постепенно, ежедневно переносят европейскую модель развития к себе домой - в РМ".

"Благодаря достигнутым до сих пор достижениям, и тем, которые намерены достичь в будущем, мы создаем новые условия для экономического развития страны, повышения уровня благосостояния наших граждан, для еще большей стабильности и безопасности. Мы все больше приближаемся к ЕС, осваивая политическую ассоциацию и продвигаясь к постепенной интеграции на внутренний рынок ЕС, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации", - считает Кику.

Он выразил удовлетворение тем, что "в этот сложный период пандемии, которая испытывает молдавскую систему здравоохранения и оказывает серьезное социальное и экономическое воздействие, Евросоюз посредством конкретных действий и помощи находится рядом с республикой и ее гражданами".