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Общее количество жертв достигло 171
11.05.2020

За прошедшие 24 часа в Молдове скончалось два пациента, зараженных коронавирусной инфекцией, а общее количество жертв достигло 171. Такие данные обнародовало в понедельник утром министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Как передает «ИНФОТАГ», в первом случае речь идет о женщине 88 лет из района Фэлешть, госпитализированной в Клиническую больницу в Бэлць. Второй жертвой является 80-летний житель Бэлць, госпитализированный в ту же клинику 13 апреля. Помимо коронавируса, она страдал от гипертонии третьей степени, сердечно-дыхательной недостаточности и ожирения третьей степени.

«Состояние здоровья пациентов: 251 – тяжелое (21 человек подключен к аппаратам ИВЛ), 458 – среднее, остальных – удовлетворительное. За вчерашний день из больниц выписано 22 человека, а общее количество выздоровевших достигло 1980», - говорится в сообщении.

С момента регистрации первого случая COVID-19 в Молдове выявлено 4927 инфицированных (+60 за прошлый день), из которых 606 – в Приднестровье.

1 188 случаев заражения подтверждено среди работников здравоохранения, в том числе: врачи - 283, медицинские ассистенты - 434, фельдшеры - 63, парамедики – один, фармацевты - 19, вспомогательный персонал - 388 человек. От заболевания выздоровело 477 сотрудников системы.


 
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