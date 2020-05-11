Человек, который не спит и не стареет, как он выглядит сейчас

Самое страшное наказание для человека –это оставить его без сна . Человек может выдержать без пищи в среднем один месяц , без воды неделю , но без сна не выдержит и трех дней . Уже после вторых суток могут пойти галлюцинации .

Даосы считают , что сон это своеобразная лечебница для человека . Во сне энергия перетекает по каналам и любой сбой чреват нарушением состояния здоровья . Врачи думают , что физическое тело является показателем здоровья человека , а на самом деле это не так . Человек это более тонкая энергетическая структура .

И нарушения сбоя энергии в ауре человека может оказаться смертельным заболеванием . Поэтому сон ночью помогает сохранять структуру взаимодействия с внешней средой . За день человек может угодить в приятные и неприятные ситуации , а ночью он освобождается от негативных последствий . А иначе накопление вредного воздействия может легко привести к смерти .

А еще ведь неправильное питание , экология и много разных воздействий , а спасение одно –сон . Житель Белоруссии в 1979 году пережил клиническую смерть .

Его первая жена из-за ревности , взяла и подсыпала муженьку отравы в вино . Целый час Яков Циперович находился в состоянии клинической смерти , а потом неожиданно ожил , но еще неделю находился в коме в палате реанимации . Тем самым опровергнув заключение врачей , что за такое время , мозг полностью умирает . Выйдя из комы Яков с удивлением ощупывал себя руками .

Чувствительность на некоторое время потерялась и он буквально не узнавал сам себя . На данное время Яков не спит уже более трех десятков лет . На гифке можно увидеть , что он показывает свой паспорт , где указан год рождения 1953 . Он рассказывает , что живет сейчас в городе Галле . Находится в Германии . Там есть лаборатория сна , где его изучают специалисты . У него есть жена . Сейчас ему более шести десятков лет , но выглядит достаточно молодо .

Его врач является его ровесником , но уже седой и лицо морщинистое . Его жена Карина , привыкла к тому , что муж не спит . Яков говорит , что на самом деле его вроде клонит в сон , но едва он начинает принимать горизонтальное положение , как его подбрасывает некая сила , как ваньку –встаньку . Он пытался себя занять физическими упражнениями и тут обнаружилось новая деталь .

Яков Цыперович сейчас

Оказывается он невероятно вынослив и может отжиматься девять часов подряд . Раз он подсчитал , что отжался более десяти тысяч раз подряд . Его разум также подвергся изменениям . В советское время он был простым электриком , а сейчас к нему приходят мысли о высоких материях . Он увидел новый мир и к нему стали приходить стихи . Появились творческие способности .

Он понял , что стал совсем другим , новым человеком . Клиническую смерть вообще считают , как бы перезагрузкой человека . Это похоже на перезагрузку компьютера . Отключился и затем появились новые программы , которые ранее отсутствовали . И самой шокирующей программой оказался сон . Он правда объясняет , что временная дремота иногда случается , также к нему приходят видения , но спать он фактически не может . В городе Галле его держали в лаборатории неделями и ничего паталогического не обнаружили .

Он рассказывает , как только я собираюсь лечь , как в голове раздается щелчок и он вскакивает и сон никак к нему не приходит . Впрочем врачи кое –что все таки у него обнаружили . Температура его тела 34 градуса . Это явное отличие от обычных людей . А между тем известно , что понижение температуры тела даже на один градус , может привести к омолаживанию человека .

А в истории с Яковом , так возможно он сможет дожить до двухсот лет . Ученые изучают возможность продления жизни человека через понижение его температуры на один , два градуса . Если им это удастся , то долголетие всем людям обеспечено . Яков пережил ужасное время , когда хотел уснуть и забыться , но его все время поднимала некая сила .

Это можно было бы принять за психическое недомогание , но и псих спит по ночам , а тут человек сидит на кровати и не может не только уснуть , но даже просто лечь . Эта битва продолжалась продолжительно время и как Яков действительно не сошел с ума , непонятно даже врачам .

Яков в 1979 году и сейчас

А потом у него появились сверхспособности . Он мог долго выполнять физические упражнения , у него стала наращиваться мускулатура и вес его тела стал больше . Он не знал усталости . Любой спортсмен дорого бы дал за такие способности . Яков мог бы легко становиться чемпионом в разных видах спортивных единоборств .

Но правда на такие подвиги он не пошел , справедливо считая , что это нечестно и не спортивно . Его организм прошел стадию становления . Если такими , как Яков будут люди будущего , то это интересный этап развития человечества . Например хорошо известно , что гены определяют долголетие человека , а если определят ген , который может поддерживать такое состояние , как у Якова Цыперовича , то в будущем немало людей захотят себе такой ген . В Китае врач сумел убрать у эмбриона ген , который мог привести к Спиду и ребенок стал не только здоровым , но и интеллект его стал в разы больше .

Это означает , что можно буквально наставить эмбриону положительных генов и он станет сверхчеловеком . Мечта советских правителей о расе небожителей сбудется . Конечно это шутка , но все таки такие возможности у современного общества появляются . Яков говорит , что совершенно не ощущает времени . Для него время как бы остановилось в семидесятых годах , когда он прошел перезагрузку через клиническую смерть . Яков пытался лечиться у многих известных врачей . Был у профессоров Вейна и Ильина .

Даже бывал на приеме у именитых экстрасенсов и у Джуны . Но все ему говорили , что он полностью здоров и далее отказывались с ним общаться . Только смеялись и говорили , что у них своих проблем хватает . И вот таким образом он оказался в Германии , надеясь хоть там получить помощь . Но к сожалению и там не смогли ему ничем помочь . Парадокс ! Такой необыкновенный человек оказался предоставлен сам себе . А ведь он получил дополнительное время для жизнедеятельности . У него есть восемь часов , которые люди тратят на сон . Вот такой подарок судьбы ! Есть люди , которые верят в судьбу и не пытаются ничего изменить в своей жизни .

Поэтому и этот случай они посчитали бы судьбой , которая отметила его необычными дарами . Лекарства Яков не употребляет , так как давно понял , что они ему ничем не помогут . Но зато он пишет стихи . Перезагрузка дала ему способность сочинять стихи . У него их собралось большое количество . Мотивы стихов –философское значение жизни . У него одна мечта –это наконец отоспаться . Он стал публичным человеком . К нему постоянно наведываются журналисты , а на улице узнают и подходят расспрашивать .

По телефону часто звонят . Один раз пожаловали сектанты и стали ломиться в дверь . Хорошо что у него есть здоровая кавказская овчарка , которая остановила одурманенных некими идеями людей .

Даосы считают , что во сне человек переваривает дневные впечатления внутренних органов . Энергия циркулирует по орбитам энергетического тела . Есть даже специальные упражнения , которые тренируют движение энергии . При этом каждый орган имеет свое время . Например время от 11 часов ночи до 1 ночи принадлежит мочевому пузырю . Также все имеет на земле цикличность . День сменяет ночь . Даосы называют день время Ян , а ночь , когда человек спит время Инь .

Здесь у человека время Инь отключено , только Ян . Все эти процессы могут проходить даже в отсутствие реального ощущения сна, и на более высоком этапе меняется состояние адепта, которое уже нельзя назвать сном. То есть на высшем этапе сон и бодрствование одно и тоже . Есть даосы которые практикуют упражнения только во время бодрствования , есть такие , что используют сновидение .

Финал один и тот же –это омоложение организма и даже бессмертие . Этот человек каким –то чудом выскочил на самую высшую ступень и естественно его личность не была к этому готова . Интересно чем закончится его история ? Почему он получил то , что многие мечтают получить , но бывает даже очень продвинутым даосам это не дается ? Возможно этот феномен пришел к нему из прошлых жизней .

Также есть вариант , что во время кармических путешествий во время смерти человек мог столкнуться с более высшими воплощениями душ , которые и передали ему эту способность . Также возможно , что случайно нажалась некая кнопка головного мозга и включилась такая способность . Ведь есть такие заболевания , когда человек быстро стареет или наоборот молодеет сам по себе , без всяких тренировок . И может ученые в будущем разгадают этот феномен .