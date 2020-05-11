Совершенно правильный вопрос нам написал знакомый из парламента:

Что такого не поделили Игорь Додон и Влад Плахотнюк, что самодержавный олигарх начал разрушать собственную коалицию с главнокомандующим президентурой?

На наш взгляд, тут две очевидные версии.

Первая, это та самая месть Додону за июнь прошлого года, когда молдавского президента просто таки геополитическими пинками с Запада и Востока вынудили войти в коалицию с проевропейским блоком и кинуть Влада Георгиевича уважаемого.

Вторая, высокие договорившиеся стороны не поделили контрабас и другие инструменты из молдавского государственного оркестра. Какая из сторон больше зажралась и посчитала себя дирижёром №1 неизвестно, но мы все точно знаем, кто решил показать, что может президентское достоинство ущемить не только между тарелками, но и вдарить по литаврам.

Пьеса на сцене перестаёт быть томной.

@VM