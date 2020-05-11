Шор зажигает огни: Бывшие депутаты ДПМ Витюк и Иванова переметнулись в партию главного фигуранта дела о "краже миллиарда" в Молдове

Бывшие депутаты-демократы Виолетта Иванов и Владимир Витюк присоединились к партии «Шор», после того, как на прошлой неделе они объявили, что покидают ряды ДПМ.

Об этом сообщается в пресс-релизе партии «Шор». Также информацию на своей странице в Facebook подтвердила Виолетта Иванов, сообщает zdg.md

«Мы рассматриваем решение двух депутатов, как единственно правильную и верную возможность реализовать свою предвыборную программу и обещания, данные избирателям в ходе кампании 2019 года», - заявляет партия «Шор».

Виолетта Иванов утверждает, что эта партия является «единственной политической партией в нынешнем парламенте, которая проявляет приверженность интересам народа».

«Эта политическая партия, несмотря на то, что она была в оппозиции, осуществила важные социальные и инфраструктурные проекты и имеет жизнеспособную экономическую программу и конкретные решения для преодоления кризиса, стоящего перед страной», - заявила депутат.

Таким образом, фракция партии «Шор» будет иметь 9 депутатов в парламенте Республики Молдова.

Ранее депутаты Виолетта Иванов и Владимир Витюк были членами Партии коммунистов Республики Молдовы, позже они присоединились к ДПМ, а начиная с сегодняшнего дня, 11 мая, оба находятся в списках партии «Шор».