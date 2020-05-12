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Встречаем гостей: Беглый молдавский олигарх Плахотнюк уже по дороге в Кишинев
12.05.2020

Правда, будут ли у него на руках наручники в аэропорту, зависит только от правой и левой оппозиции.

Бывший лидер демократов Влад Плахотнюк очень скоро вернется в страну. Это произойдет с помощью правых и левых политиков, которые «превыше всего ставят собственное эго». Об этом сообщил председатель партии «Платформа ДА» Андрей Нэстасе.

- Вы видите, как усилили свою работу Шор и Плахотнюк. Хочу вам сказать несколько очень и очень простых вещей. Плахотнюк по дороге в Кишинев.

У Плахотнюка есть все шансы вернуться в Кишинев. Как он это сделает? С помощью политиков и справа, и слева, которые превыше всего ставят собственное эго. Говорю вам это с полной ответственностью. Плахотнюк по дороге, и делает это методично, - сказал Нэстасе.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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