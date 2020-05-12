В Молдове предложили «укрепить демократию» за счет отказа от бюллетеней на русском языке и наблюдателей от политформирований

Авторы проекта решили сэкономить на русскоговорящих гражданах или лишить их возможности участвовать в выборах?

Центральная избирательная комиссия представила проект поправок к избирательному кодексу Республики Молдова, подготовленный в рамках грантового проекта «Укрепление демократии в Молдове через открытые и прозрачные выборы», который профинансирован правительствами США и Великобритании. Так чего же не хватает Молдове, чтобы выборы были «открытыми и прозрачными»?

Как оказалось, дел, в первую очередь, в русскоязычных гражданах – не правильно голосуют… А для того, чтобы они голосовали «правильно», нужно отменить бюллетени на русском языке. Ведь базового владения государственным языком – вполне достаточно для заполнения бюллетеня. И экономия, и глядишь, чего перепутают, не разобравшись в названиях партий на латинице.

А еще, нужно уменьшить число наблюдателей – достаточно национальных наблюдателей (представители общественных организаций) и международных наблюдателей (представители международных организаций, правительств иностранных государств и иностранных неправительственных организаций, а также международных экспертов по выборам). А вот представителям политформирований на избирательных участках делать нечего – в их присутствии выборы не получаются достаточно «открытыми и прозрачными»

Еще хотелось бы понять, каким образом повысит «открытость и прозрачность» выборов сокращение времени работы избирательных участков – с 14 до 12 часов (с 08:00 до 20:00)?

Согласно пресс-релизу опубликованному Центральной избирательной комиссией, эти изменения являются предварительными результатами «деятельности по выявлению существующих недостатков и пробелов в избирательном законодательстве и подготовке предложений по внесению поправок в Избирательный кодекс и соответствующие правовые рамки», сообщает deschide.md.

С полным пакетом предложенных изменений можно ознакомиться на сайте ЦИК.

Автор: Михаил Генчу