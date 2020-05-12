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Богдан Цырдя напомнил, почему Санду ушла из правительства Плахотнюка в 2015 году
12.05.2020

Не всем обещаниям можно верить… Свою лютую «борьбу с мафией» лидер ПДС начала после того, как Плахотнюк отказался назначить ее премьер-министром в 2015 году.

Так называемая оппозиция старается сейчас замолчать этот факт, выставляя Майю Санду этакой Жанной д'Арк местного розлива – сторонницей реформ и принципиальным борцом с олигархией. Однако, судя по всему, единственное, что ее интересует – высокий пост в государственной иерархии. И сегодня, чтобы вновь занять этот пост, который она так необдуманно упустила из рук, когда возглавляемое ею правительство столкнулось с серьезными трудностями, доставшимися ему от предыдущих властей, эта «принципиальная» дамочка готова на все. Более того, она готова даже заключить «союз с чертом», лишь бы вернуться к власти, о чем не так давно гордо поведал с телеэкранов ее ярый сторонник и коллега Михай Попшой.

Однако рассчитывать на забывчивость жителей Молдовы – дело бесперспективное. А если кто-то и подзабыл, в чем была суть вопроса всего несколько лет назад, то всегда найдется, кому об этом напомнить, что и сделал депутат и политолог Богдан Цырдя.

- А вы помните, почему 30 июля 2015 Майя Санду ушла из правительства Плахотнюка? Потому что Плахотнюк отказался поддержать ее кандидатуру на должность премьер-министра. Начала лютую борьбу с мафией Плахотнюка, обещала посадить всех до единого!

А вы знаете, почему сегодня Майя Санду готова создать правительство вместе с Шором и фином Плахотнюка?
Потому что Плахотнюк обещал восстановить Майю Санду в должности. И даже повысить! Вот и вся принципиальность...

P.S. Радует одно. Филату, Лучинскому, Платону, Киртоакэ он тоже многое чего обещал, - написал Богдан Цырдя на своей странице в Facebook. 

Подготовил Михаил Генчу 


 
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