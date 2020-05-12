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Общество
Чебан: Трава выросла по пояс
12.05.2020

Сотрудники Ассоциации зелёного хозяйства приступили к покосу травы и будут проводить его в течение всей недели. Примар столицы провёл осмотр города и выразил недовольство тем, что трава доходит до пояса, передаёт IPN.

На оперативном совещании столичных служб глава Ассоциации зелёного хозяйства Сергей Карп заявил в своё оправдание, что до недавних пор стояла засуха, и сотрудники Ассоциации занимались поливом, после чего было несколько дождливых дней, и трава быстро выросла.

Примар Ион Чебан выразил недовольство состоянием столичных зелёных насаждений и предупредил Сергея Карпа о возможной отставке в том случае, если „у нас будут серьёзные замечания в связи с амброзией или чем-либо ещё”.

„В субботу, воскресенье и сегодня утром я провёл осмотр города. Кое-где трава выросла по пояс. Просили приобрести 50 газонокосилок, в дополнение к имеющимся у нас на складе – мы это сделали, но трава всё равно по пояс. Либо люди не успевают, либо они прохлаждаются, да к тому же отдыхают по субботам и воскресеньям”, - сказал примар.

Градоначальник предложил главе Ассоциации зелёного хозяйства привлечь экономических агентов к поддержанию чистоты на территориях, прилегающих к объектам недвижимости, которыми они владеют или арендуют.


 
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