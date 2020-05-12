Послы Италии и Австрии: Мы хотим убедиться, что Молдова является безопасной страной

Страны-члены Европейского Союза поддержат Республику Молдова на ее европейском пути, в борьбе с пандемией COVDI-19 и ее последствиями. Такие заявления сделала Посол Италии в Республике Молдова Валерия Бьяджотти и Посол Австрии в Республике Молдова Кристин Фрайлингер, отмечает IPN.

„Для нас экономическое развитие и процветание Республики Молдова имеют первостепенное значение. Мы поощряем реформы, которые помогут улучшить бизнес-среду, которые способствуют развитию бизнес-сообщества, которые позволяют реагировать на спрос бизнес-сообщества с точки зрения прозрачности и верховенства закона. Реформы действительно важны, и по этой причине они должны охватывать бизнес-среду и должны быть направлены на улучшение ситуации для малых и средних предприятий, чтобы все эти усилия сделали Молдову процветающей”, - заявила Кристин Фрайлингер в ходе передачи „Punctul pe Azi” на телеканале TVR Moldova.

В контексте пандемии COVID-19 Кристин Фрайлингер утверждает, что Республика Молдова получит поддержку со стороны Австрии. „Мы хотим убедиться, что Молдова является безопасной страной, мы хотим оказать всю помощь для этого, а позже мы хотим убедиться, что Молдова может восстановиться экономически, и у нас есть значительные суммы для того, чтобы обеспечить создание рабочих мест и дать возможность Республике Молдова инициировать некоторые новые экономические идеи, чтобы оживить уже существующие сектора, с новой энергией, новыми идеями, и это будет сосредоточено на малых и средних предприятиях”, - добавила глава дипломатической миссии.

Посол Италии в Молдове Валерия Бьяджотти уточняет, что на следующем заседании саммита Восточного партнерства состоится анализ результатов, достигнутых шестью странами-членами.

„Мы внимательно следим за сотрудничеством со всеми нашими соседями и с нетерпением ждем этого саммита, на котором, как ожидается, будут рассмотрены и проанализированы все результаты, достигнутые в рамках этого сотрудничества. Я думаю, что это партнерство очень важно не только для того, чтобы создать более тесные связи между ЕС и его партнерами, но и для гораздо более тесных связей между странами Восточного партнерства. Мы считаем, что важно сотрудничать в рамках нынешней структуры, которая оказалась эффективной и принесла конкретные, ощутимые результаты”, - отметила Валерия Бьяджотти.

Восточное партнерство - это специфическая восточная структура европейской политики соседства. Через эту программу ЕС сотрудничает со своими соседями с юга и востока, чтобы достичь самой тесной политической ассоциации и максимально возможной экономической интеграции. В состав Восточного партнерства входят шесть стран: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Республика Молдова, Украина.