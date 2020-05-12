У депутатов противоречивые мнения о ситуации в ДПМ

Уход депутатов из парламентской фракции Демократической партии Молдовы - это инструмент, посредством которого Влад Плахотнюк и Илан Шор мстят президенту Игорю Додону. Об этом заявил депутат-демократ Николае Чубук в ходе передачи „Ora expertizei” на телеканале Jurnal TV.

„Все, что происходит в настоящее время в ДПМ, не имеет никакого отношения к идеологии и деятельности партии или качеству того или иного лидера или члена партии. Исходя из неприязни к президенту Додону, некоторые пытаются дестабилизировать ситуацию, просто привлекая депутатов из Демократической партии, компрометируя идею европейской интеграции и формирования проевропейской коалиции”, - заявил демократ.

По мнению Николая Чубука, депутаты Партии „Шор” и парламентской группы Pro Moldova представляют две группы, направленные на уничтожение Демократической партии и дестабилизацию политической ситуации в стране. Он говорит, что уже нескольких дней некоторые члены Партии „Шор” пытаются связаться с несколькими депутатами-демократами, чтобы поговорить с ними.

Депутат Платформы DA Игорь Мунтяну говорит, что в контексте того, что нынешнее правительство допускает все больше и больше ошибок, дискуссии между депутатами могут усиливаться.

„В условиях, когда правительство Кику совершает ошибки и в системе общественного здравоохранения, и в экономической сфере, и по отношению к внешним партнерам, это практически приглашение атаковать коалицию, которая не является жизнеспособной. С этой точки зрения мы пришли к ситуации, когда Республике Молдова нужно другое правительство, поэтому усилилась эта настойчивость в том, чтобы встретиться с партией Шора, и я думаю, что не только она, но и другие группы пытаются провести встречи с депутатами Демократической партии. Мы движемся к другому балансу, этот баланс связан с формированием другого правительства, отставкой нынешнего правительства и созданием повестки дня, которая спасет эту страну”, - уточнил Игорь Мунтяну.

Что касается ситуации, в которой находится ДПМ, депутат говорит, что за все время власть этого формирования была связана с деньгами.

„Сейчас мы наблюдаем деградацию политической партии, которая имела большое влияние и сосредоточила всю власть государства в своих руках. Теперь она подвергается нападению с многих сторон, она не должна обвинять в этом других и в первую очередь должна задать себе вопрос, почему происходит этот массовый уход депутатов и подумать о том, что объединяет этих депутатов в Демократической партии. Дело не в идеологии, Демократическая партия всегда была слабой в идеологии, даже если она позиционировалась как левая сила. Сила этой партии была связана с большим количеством денег и вертикальной иерархической организацией, принадлежащей Плахотнюку. У Демократической партии нет руководства, которое могло бы укрепить партию”, - добавил депутат Игорь Мунтяну.

Депутат Партии „Шор” Денис Уланов утверждает, что Демократическая партия в настоящее время превратилась в филиал ПСРМ. „Депутаты-демократы стали „кнопкой для голосования” для ПСРМ”, - отметил он.