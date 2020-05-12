Чуря: Мы видим второе пришествие олигархов

После того, как 7 мая Конституционный суд вынес решение об аннулировании соглашения о российском кредите, утром следующего дня лидер группировки Pro Moldova Андриан Канду выступил с заявлением о создании оппозиционной коалиции. В тот же день четверо депутатов фракции ДПМ примкнули к Pro Moldova, а фракция партии Шора заявила о слиянии с группировкой Канду. Что знают депутаты ДПМ, что заставляет их по собственной воле уходить из правящей коалиции? Вопрос обсуждался в программе «Главный вопрос» с Юлией Федоровой на канале NTV Moldova.

- В этом случае проявляется олигархический фактор, - отметил политолог Корнелиу Чуря. – По словам лидера ДПМ, те, кто ушел, были перекуплены. Сейчас не столь важно, что никто не подаст заявления в генеральную прокуратуру с просьбой расследовать факт подкупа и никто не говорит о том, что это клевета. Факт в том, что они ушли, и парламентское большинство уменьшилось.

Естественно то, что присутствие такого аргумента, как полученные ими деньги, всегда существовало в молдавской политике, но подкуп еще нужно доказать. Будем учитывать то, что, скорее всего, денежный фактор доказать будет нелегко, и никто не будет доказывать. Поэтому приходится констатировать, что депутаты ДПМ перешли из власти в оппозицию, и что власть переформатируется. Они не просто ушли в оппозицию, а ушли с тем, чтобы вновь стать властью.

ДПМ сейчас трясет большей частью из-за внешних, но отчасти и из-за внутренних факторов. По большому счету ДПМ - жертва внешних козней, но страдает и менеджмент внутри партии. Все привыкли к другому менеджменту, об этом в пятницу,8 мая, заявил Павел Филип. Многие в партии считают, что прежний стиль менеджмента устраивал их больше по разным причинам, включая и финансовые.

КС показал, что решения коалиции большинства в парламенте можно блокировать. Это может стать катализатором, так как говорит о том, что парламентское большинство теряется и правительство становится все более в шатком положении.

Вполне возможно, что в недалеком будущем мы потеряем четкое парламентское большинство. На фоне этих событий президент Додон заявил, что мы движемся к досрочным парламентским выборам – это очень серьезный вариант. Досрочные выборы никому не нужны, но они будут логическим выводом из того, на что пошли политики.

Игра партий оппозиции направлена на расшатывание власти. Но одно дело расшатать власть, а другое – построить новую.

По этому поводу у группировки Канду и партии Шора четкая позиция: олигархи призывают, давайте объединяться!

Этот проект может пройти только с помощью Запада. Запад подтолкнет правых к олигархам, и тогда у них будет новая формула власти. Они заменят ту, которая существует сейчас.

Чтобы это получилось, должен собраться пазл, в котором есть западные кураторы, оппозиция и олигархи, играющую свою игру. Так называемая «диаспора» - олигархи (Плахотнюк и Шор. – Прим. ведущей) – считает себя обиженной и пытается вернуться. По моему мнению, молдавская система не смогла их усмирить и как-то «интегрировать». Принятие декларации о захваченном государстве стало началом войны, и эта война продолжается.

Мы можем встать на ту, или другую сторону, но война губительна для Молдовы. Олигархи попытаются вернуться, и то, что мы видим сейчас, это возвращение олигархов.

Может их не пустят, возможно, и не надо пускать. Но сейчас они возвращаются нахрапом – по-другому не могут.

Чтобы свергнуть действующее правительство и выбрать новое, должны собраться все элементы пазла: Запад, олигархи и Санду. И не факт, что Санду не станет элементом пазла. Только так она получит власть, которую хочет.

Канду и Санду заявили, что готовы объявить вотум недоверия правительству и не могут остановиться.

Скорее всего нынешнее парламентское большинство может не сохраниться, и тогда досрочные парламентские выборы неминуемы. В целях экономии средств они могут пройти вместе с президентскими.

Записала Марина ТИМОТИНА