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Политика
Серджиу Сырбу признал, что чувствовал себя использованным
12.05.2020

Дьяков - Сырбу: Покажи, как тебе больно! Почетный председатель ДПМ и лидер группы «Pro Moldova» вряд ли уже найдут общий язык.

Это стало понятно во время эфира передачи на одном из телеканалов, гостями которой стали Думитру Дьяков и Серджиу Сырбу.

Серджиу Сырбу пожаловался на то, что чувствует себя использованным. Также он обвинил бывших коллег по партии в том, что в ДПМ кто-то получил огромные деньги за то, чтобы прошло голосование за отставку правительства Майи Санду и назначение Иона Кику.

При этом депутат группы «Pro Moldova» не преминул заметить, что суммы шли на миллионы.

- Мне больно смотреть, что сейчас происходит с Демпартией, я 8 лет за нее рвал рубашку, - жаловался Сырбу, обращаясь к Думитру Дьякову.

- Покажи, Сережа, как тебе больно, пожалуйста! – не удержался в ответ почетный председатель ДПМ.

Автор: Михаил Генчу


 
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