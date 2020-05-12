Air Moldova не будет летать и после 15 мая, дата отложена

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Ограничения на авиаперелеты Air Moldova продлены до 25 мая 2020 года.
Возобновление полётов станет возможным после получения разрешения на полеты, а также после снятия ограничений каждой страной в отдельности, сообщает пресс-служба молдавской авиакомпании.
Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на этот период, предлагается:
– бесплатно изменить дату вылета до 28 марта 2021;
По всем можно обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.
Подготовил Михаил Генчу
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