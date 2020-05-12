Air Moldova не будет летать и после 15 мая, дата отложена

Ограничения на авиаперелеты Air Moldova продлены до 25 мая 2020 года.

Возобновление полётов станет возможным после получения разрешения на полеты, а также после снятия ограничений каждой страной в отдельности, сообщает пресс-служба молдавской авиакомпании.

Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на этот период, предлагается:

– бесплатно изменить дату вылета до 28 марта 2021;

– воспользоваться ваучером в размере стоимости авиабилета;

– получить возврат денег за авиабилет в соответствии с правилами тарифа (уточнить правила тарифа можно по месту приобретения авиабилета).

По всем можно обращаться письменно по адресам helpdesk@airmoldova.md или online@airmoldova.md.

Подготовил Михаил Генчу