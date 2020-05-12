«Проклятый старый дом» для Pro Moldova - след Плахотнюка и Горбунцова

Парламентская группа Pro Moldova обосновалась в памятнике архитектуры в центре Кишинева.

Одноэтажное здание расположено на улице Влайку Пыркэлаб напротив скандального новостроя, инициированного Олегом Ворониным, из-за чего посольство Франции в Молдове было вынуждено покинуть свою резиденцию, сообщает портал Mold-street.

Депутат-перебежчик Сергей Сырбу заявил, что аренда здания для Pro Moldova абсолютно легальна и осуществляется через посредничество общественной ассоциации. Документов у Сырбу, по его словам, при себе нет, и владельца этой недвижимости он не знает.

Стоимость аренды, по словам Сырбу, 700 евро в месяц.

Учитывая, что Pro Moldova пока еще не является юридическим лицом, контракт об аренде был подписан Ассоциация юридических расследований и защиты прав человека, где Сырбу – член административного совета, а его жена – администратор.

В кадастре значится, что здание построено в 1925 году, а в 2005 году претерпело ремонт крыши. Владельцем в данный момент является скрипачка и администратор британского фонда, организующего классические концерты, Кристина Ботнарь, дочь известного дирижера Юрия Ботнаря.

Юрий Ботнарь некоторое время держал немногим более 9% акций печально знаменитого молдавского «Универсалбанка», был членом админсовета этого банка от кипрской компании Dapinia Trading, которую возглавляет до сих пор. Позже акции Dapinia Trading, равно как и акции других компаний в «Универсалбанке», перешли Герману Горбунцову, фигурирующему в расследуемом в России деле о ландромате наравне с Владимиром Плахотнюком, Ренато Усатым и Вячеславом Платоном.

Подготовил Михаил Генчу