Общество Результаты опроса: как Молдова справляется с коронавирусом В опросе приняли участие 1 141 человек. Ассоциация социологов и демографов Молдовы опубликовала результаты проведенного общественного опроса на тему, как молдавская система здравоохранения справляется с вирусом нового типа COVID-19. На заданный вопрос «Справляется ли медицинская система РМ с пандемией коронавируса?», граждане ответили следующим образом: «да» - 54% «скорее да, чем нет» - 17%. Опрос проводился с 1 по 7 мая 2020 года. В нем приняли участие 1 141 граждан Молдовы из 418 разных населенных пунктов республики. Погрешность результатов составляет +/- 3%. Автор: Михаил Генчу

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