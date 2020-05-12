Результаты опроса: как Молдова справляется с коронавирусом

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Общество
В опросе приняли участие 1 141 человек.
Ассоциация социологов и демографов Молдовы опубликовала результаты проведенного общественного опроса на тему, как молдавская система здравоохранения справляется с вирусом нового типа COVID-19.
На заданный вопрос «Справляется ли медицинская система РМ с пандемией коронавируса?», граждане ответили следующим образом:
«да» - 54%
«скорее да, чем нет» - 17%.
Опрос проводился с 1 по 7 мая 2020 года.
В нем приняли участие 1 141 граждан Молдовы из 418 разных населенных пунктов республики.
Погрешность результатов составляет +/- 3%.
Автор: Михаил Генчу
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