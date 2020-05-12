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Общество
Результаты опроса: как Молдова справляется с коронавирусом
12.05.2020

В опросе приняли участие 1 141 человек.

Ассоциация социологов и демографов Молдовы опубликовала результаты проведенного общественного опроса на тему, как молдавская система здравоохранения справляется с вирусом нового типа COVID-19.

На заданный вопрос «Справляется ли медицинская система РМ с пандемией коронавируса?», граждане ответили следующим образом:

«да» - 54%

«скорее да, чем нет» - 17%.

Опрос проводился с 1 по 7 мая 2020 года.

В нем приняли участие 1 141 граждан Молдовы из 418 разных населенных пунктов республики.

Погрешность результатов составляет +/- 3%.

Автор: Михаил Генчу


 
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