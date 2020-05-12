Твой дом - тюрьма: Почему жилье жителей Молдовы, о котором они мечтали, оказалось непригодным для жизни

Теперь многие поняли, каким оно должно быть, но поздно – денег уже нет. Последствия самоизоляции и постигшей нашей страны и всего мира беды из-за коронавируса нам еще предстоит узнать. Но первые – уже налицо. Люди стали беднее. При этом они обнаружили новые проблемы, требующие решения. А для этого, как всегда, нужны деньги.

Так, одно из неприятных открытий, сделанных многими за время самоизоляции, это непригодность нашего жилья. В нем, оказывается, не просто тесно и неудобно. В нем – невыносимо. В наших квартирах не предусмотрено ни места для работы, ни места для отдыха.

У нас всегда считалось, что не застеклить балкон может только самый ленивый и бедный. Теперь мы поняли, что это была наша самая большая ошибка. Не будь он застекленным, у нас была бы почти терраса, где можно подышать воздухом и куда можно «уйти из дома».

Если раньше у нас было модно убирать стены и создавать открытое пространство, то теперь упор — на личное пространство для каждого члена семьи. Мы вдруг поняли, что теперь нам нужен хоть маленький, но свой рабочий кабинет, ребенку – игровая или учебная зона.

Мы поняли, что зря стремились приобрести квартиру в новострое в центре города. Как выяснилось, очень многие проблемы прекрасно можно решать удаленно. Поэтому центр больше не актуален. Более того, возможно, не актуален уже даже город. В пригороде тоже можно прекрасно жить. Пусть в самом маленьком доме! Но там будет сад, воздух и, главное, свобода. И шезлонг, на котором можно провести лето в отсутствии возможности поехать на море.

Мы вдруг ощутили острую потребность в таком жилье. Но на дворе у нас не только коронавирусный, но и экономический кризис. Денег нет и не ожидается. Прожить бы как-то до зарплаты… И, главное, чтобы эта зарплата вообще была.

Тем не менее, некоторые граждане могут сделать полезные выводы. Например, те, кто все-таки планирует обзавестись жильем. Возможно и даже вероятно, они пересмотрят свои требования к жилью и купят то, которое соответствует времени. Новые идеи появятся и у тех, кто намерен сделать ремонт. Нет сомнений, что особым пунктом будут стоять балконы и лоджии. Лишние метры они используют не для хранения барахла, а для обустройства мини-спортзала или рабочего кабинета.

В то же время, кто-то, наоборот, решит, что не стоит вкладываться в свое жилье в эти смутные и нестабильные времена. Тем более, что и вкладывать, скорее всего, нечего. И станет жить, как большинство европейцев – там, где удобно здесь и сейчас.

ЛИДИЯ ТКАЧ