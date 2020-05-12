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Здоровье
Платить или не платить, вот в чем опрос
12.05.2020

И вновь это касается медицинского страхования. Ассоциологов и демографов Молдовы провела общественный опрос.

В результате опроса выяснилось, что около 70% опрошенных поддерживает решение властей в том, что граждане Молдовы, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны приобрести медицинский полис.

В опросе приняло участие 1 141 гражданин Молдовы из 418 разных населенных пунктов республики.

Погрешность результатов может составлять +/- 3%.

Автор: Михаил Генчу


 
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