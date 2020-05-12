Платить или не платить, вот в чем опрос

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Здоровье
И вновь это касается медицинского страхования. Ассоциологов и демографов Молдовы провела общественный опрос.
В результате опроса выяснилось, что около 70% опрошенных поддерживает решение властей в том, что граждане Молдовы, возвращающиеся из-за рубежа, обязаны приобрести медицинский полис.
В опросе приняло участие 1 141 гражданин Молдовы из 418 разных населенных пунктов республики.
Погрешность результатов может составлять +/- 3%.
Автор: Михаил Генчу
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