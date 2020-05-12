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Владелец полутора миллионов евро оказался британским миллионером
12.05.2020

Объявился владелец полутора миллионов евро, обнаруженных таможенниками месяц назад на границе в кабине грузовика. Телеканала Pro-TV Chisinau показал интервью с молдавским предпринимателем Адрианом Дулгером, живущим в Лондоне. Он заявил, что еще в апреле сообщил прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым случаям о том, что деньги принадлежит ему.

По словам Дулгера, деньги он получил от коммерческой деятельности в Африке и собирался инвестировать в сельское хозяйство Молдовы. Дулгер объяснил, что отправил деньги на грузовике и собирался приехать, чтобы задекларировать их, но не смог заявить свои права из-за коронавируса, но как только пандемия пошла на спад, явился к правоохранителям вместе с адвокатами.

«Гражданин Адриан Дулгер направил запрос по электронной почте в прокуратуру по борьбе с организованной преступностью и особым делам, - заявил прокурор Эмиль Гайтур. - Из запроса следует, что ему принадлежат денежные средства в размере более 1,5 миллиона евро, обнаруженные на таможне в Леушенах в апреле этого года. Возникла необходимость заслушать его в качестве подозреваемого с гарантией всех процессуальных прав. Уголовное расследование продолжается, прокуратура будет расследовать версию, которую озвучил Дулгер».

Полтора миллиона наличными были найдены 18 апреля в кабине грузовика Mercedes Actros при прохождении контроля в пункте пропуска Албица-Леушень. 36-летний водитель не смог объяснить происхождение денег. Возбуждено уголовное дело о попытке контрабанды товаров, стоимость которых превышает 200 среднемесячных зарплат по экономике. Следствие должно установить происхождение денег, транзитные государства, лиц, причастных к схеме, получателей. За такую аферу могут дать от трех до десяти лет.

1 мая в этом же автомобиле, но в другом тайнике, после детальной проверки таможенники нашли еще 50 тысяч евро. С момента первой находки автомобиль был опечатан и находился на спецстоянке под круглосуточной охраной.

О личности 32-летнего Адриана Дулгера рассказал портал Ziarulnational.md. Уехав из Молдовы с семьей в возрасте 10 лет, этот уроженец села Чокылтень Оргеевского района оказался в Лондоне. Отец Адриана, педагог, стал строителем. «Изнемогая от усталости, отец возвращался домой после трудного рабочего дня, - вспоминает Дулгер. – В 14 лет я пообещал себе стать миллионером и заботиться о своей семье».

Свой первый миллион Адриан заработал в 26 лет, а сейчас владеет ресторанами у Букингемского дворца, управляет бизнесом в сфере строительства и недвижимости. Началось все с поломанных компьютеров, которые мальчик собирал из школ, разбирал на запчасти и продавал: «Удалось заработать около 2 000 фунтов стерлингов - мои первые деньги. Мне было 17 лет, когда мы с отцом решили открыть строительную компанию. Я подумал: зачем отцу работать на других, если у него золотые руки! Пошли заказы, появились наемные рабочие».

Адриан учился в университете бесплатно, так как был чемпионом по карате. В 20 лет он уехал на Тайвань. Там купил 100 кг чая: «Это был удивительный сорт. Заливаешь его кипятком, и бутон раскрывается, как цветок. Шесть месяцев я был монополистом. Чаем торговал несколько лет».

В 21 год Адриан стал издавать рекламный журнал тиражом 250 тысяч экземпляров, который бесплатно раздавали у станций метро. В новый бизнес он вложил около 80 тысяч фунтов, но потерял все деньги из-за нечестности партнера. В 23 года Адриан решил открыть паб и впоследствии стал хозяином пяти ресторанов, один из которых назвал «Adrian's»: «Он находится рядом с Букингемским дворцом и пользуется огромной популярностью. Именно в этом ресторане мы встречаемся с друзьями и молдавской диаспорой в Лондоне».

Затем Дулгер стал партнером африканца, который строил дороги в Нигерии, построил сахарный завод в Камеруне. Этот проект финансировался Всемирным банком, в него было вложено 100 миллионов долларов. В 26 лет Адриан Дулгер стал миллионером. Он строил здания в Индии и в Британии, все, что зарабатывал, вкладываю в новый бизнес. Решил работать и на родине. «Могу сказать, что такого в Молдове еще не было, скоро вы поймете о чем речь», - сказал Дулгер.


 
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