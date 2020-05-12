Российский эксперт считает Ренато Усатого одним из главных конкурентов Игоря Додона на президентских выборах

Председатель «Нашей партии», примар Бэлць Ренато Усатый - один из главных конкурентов Игоря Додона на предстоящих осенью президентских выборах, - считает политолог Алексей Мартынов.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», он сказал накануне в эфире передачи «Бывшие» на российской радиостанции «Вести FM», что «в последнее время в Молдове готовится почва для возвращения беглого олигарха Влада Плахотнюка с целью координация всего происходящего в стране».

«До Плахотнюка никто этого лучше не делал. Усатый же - один из тех политиков, кто последовательно занимал анти-плахотнюковскую позицию. К тому же, он имеет серьезный конфликт с Додоном», - заметил эксперт.

Он уверен, что как только пройдет пандемическая угроза, в РМ «случатся парламентские выборы».

«Наша партия» будет играть роль «золотой фишки» во внутренней борьбе. Единственный кто «не лег» под Плахотнюка ни разу и не собирается этого делать просто в силу своего характера, - это Усатый. И чем молдавский пасьянс закончится, нам еще предстоит наблюдать», - сказал Мартынов.