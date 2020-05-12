Цуцу заявил о процессуальных нарушениях и давлении при расследовании его уголовного дела

Бывший депутат демократической партии Константин Цуцу считает, что уголовное дело против него имеет политическую мотивацию, и более того, при его расследовании допустили множество процессуальных нарушений. Об этом политик заявил на своей странице в социальной сети.

Вчера прокуратура по борьбе с коррупцией завершила расследование уголовного дела в отношении Цуцу и направила его в суд. Его обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: «извлечение выгоды из влияния» и «мошенничество в особо крупных размерах», сообщается на сайте прокуратуры. Цуцу настаивает на своей невиновности и считает, что для обвинений в его адрес нет оснований.

Он отметил, что узнал о передаче своего дела в суд из прессы, ни его защитника, ни Цуцу лично, никто не информировал об этом факте.

“Я игнорировал манипулятивные и лживые заявления, которое в последнее время появлялись в публичном пространстве, потому что считал, и все ещё так считаю, что Республика Молдова развивается по пути верховенства права и демократии (…)

Заявления политиков о моей персоне, – не более, чем неуместное давление и вмешательство в правосудие. Я категорически отвергаю все эти вещи, которые появляются в публичном пространстве. Обвинения необоснованны и незаконны”, – написал Константин Цуцу на своей странице в социальной сети.

По его словам, в ушедшем на рассмотрение в суд деле, были допущены процессуальные нарушения, а обвинительный акт, в нарушение процедуры, так и не был предоставлен стороне защиты. Он добавил, что его запросы, жалобы и апелляции игнорируются.

Цуцу считает, что его право на защиту и справедливое разбирательство было нарушено. Экс-депутат настаивает, что по отношению к нему не применялась презумпция невиновности, а представленные доказательства исказили, чтобы доказать обратное произошедшему.

Согласно материалам дела, в котором Цуцу обвиняют в «извлечении выгоды из влияния» и «мошенничестве в особо крупных размерах», он, находясь в должности депутата парламента, получил 20 тысяч евро от родственников задержанного мужчины. В обмен на деньги он пообещал им, что сможет повлиять на решение прокуратуры и освободить подозреваемого из под стражи, хотя он и не имел никакого отношения к следственным действиям, отмечают в прокуратуре.

Расследование по обвинению – в «незаконном обогащении», ещё не завершено. Дело рассматривается в отдельном производстве, и следователи ожидают заключения Агентства по возвращению имущества, добытого преступным путем.

В конце марта текущего года, Цуцу добровольно сдался правоохранительным органам Республики Молдова на контрольно-пропускном пункте Леушены-Албица. На время расследования он остается на свободе, но ему запрещено покидать город.

27 сентября прокуратура выдала мандат на арест Константина Цуцу. 3 октября его объявили в международный розыск. На него заведены ещё два уголовных дела: первое – за незаконное обогащение, а второе – за извлечение выгоды из влияния, где он подозревается в получении 20 тысяч евро в обмен на договоренность с прокурорами, об освобождении подозреваемого от ареста.

В январе 2020 года в НЦБК заявили со ссылкой на Interpol в Бухаресте, что Цуцу находится в Румынии. Он пешком пересек молдавско-румынскую границу за месяц до того, как его заочно арестовали и объявили в розыск.