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Технологии
Аналитики назвали самые популярные приложения и игры для Android и iOS
12.05.2020

Аналитическая фирма App Annie опубликовала рейтинг самых популярных и прибыльных мобильных приложений и игр в мире по итогам апреля этого года. В частности, эксперты отметили стремительный рост спроса на сервисы видеосвязи.

Согласно отчёту, TikTok сейчас является самым загружаемым и прибыльным мобильным приложением в мире. На втором месте по числу загрузок расположился сервис видеоконференций Zoom, а вот по доходам эту позицию занимает приложение для поиска знакомств Tinder. Третье место по загрузкам ушло к Facebook, а по прибыли — к YouTube.

                                         Самые популярные приложения

В апрельский топ-10 попали приложение для удалённого обучения Google Classroom, мессенджер Telegram и сервис для видеоконференций Hangouts Meet. Последний поднялся в рейтинге на целых 26 позиций. 

Самые популярные приложения

Что касается игр, то самыми популярными стали Save the Girl!, стремительно ворвавшаяся на первое место, Gardenscapes и Ludo King. А вот больше всего прибыли генерирует китайский аналог League of Legends — Honor of Kings, также известная как Kings of Glory и вышедшая за пределами Поднебесной под названием Arena of Valor.

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Отдельно аналитики представили статистику по китайскому рынку, где самым популярным приложением стал сервис аудио и видеоконференций Tencent Meeting, а среди игр наибольший успех имеет Princess Connect! Re:Dive.

Ранее в App Annie рассказали, какими приложениями активно пользуются россияне на самоизоляции. 


 
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