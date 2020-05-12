Скандал из-за Маноле: канал TV8 начал настоящую коллегиальную травлю

В журналистском мире Молдовы новый скандал. Телеведущая Елена Левицкая-Пахомова некоторое время назад опубликовала в соцсетях критичный пост в отношении публичного появления председателя Конституционного суда Домники Маноле с обновленной прической на голове. По мнению, журналиста, вызывает недоумение тот факт, что в условиях временного закрытия парикмахерских и салонов красоты магистрат умудрилась навести марафет, причем, логически выходит, что сделала она это не совсем законно.

Телеканал ТV8 решил весьма оригинально вступиться, - с чего бы вдруг? – за Маноле, принявшись в своей передаче критиковать действия Левицкой-Пахомовой.

Позже последовала ответная реакция:

– Ната Албот и сотоварищ, выбравшие другую страну для безопасности своих детей, призывают разобраться со мной в стране, которую они покинули. Завтра обращение на телеканал, выпустивший угрозы в мой адрес, заявление в КСТР. По-хорошему, ещё бы в правоохранительные органы. Завтра приму решение. За безопасность мою и моих детей отвечает лично Наталья Морарь, - написала Левицкая-Пахомова в соцсетях.

В другом своем посте журналист пояснила свое отношение к происходящему.

– У меня не было бы никаких вопросов, если обсуждение моего поста перешло в плоскости "нюансы окраски волос в домашних условиях", а для действительно хорошо владеющих русским языком и улавливающих нюансы о "корнях пренебрежения к закону". Но все свелось к "найти и наказать", "ату".Что было бы, если бы это произошло со стороны русскоязычных журналистов в отношении румыноязычных?

Повторю, журналистов. Но русскоязычных можно методично унижать, оскорблять в абсолютной уверенности, что мы из своей интеллигентности промолчим. И я бы поняла, если бы возмутилась госпожа Маноле. Но она прекрасно помнит NIT, ЕСПЧ и прочая. Надеюсь, представители TV-8 свяжутся со мной, чтобы как минимум извиниться за инцидент и далее согласно закону, - отметила Левицкая-Пахомова.

Михаил Генчу