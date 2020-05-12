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Общество
«Буря! Скоро грянет буря»! На Молдову движется грозовой фронт
12.05.2020

Синоптики объявили желтый код предупреждения в связи с «неустойчивым характером погоды».

На Молдову движется штормовой фронт с Атлантики. С северо-запада в нашу сторону движутся грозовые облака, ожидается град и порывистый ветер. Объявлен желтый код предупреждения, который будет действовать до 23:00.

- В указанный период ожидаются кратковременныe дожди с грозами, местами сильные ливни с градом и усиление шквалистого ветра до 15-20 м/с, - утверждают синоптики.

Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, буря продлится недолго, и уже в среду, 13 мая, в республике будет тепло и солнечно. В то же время ожидается резкий перепад атмосферного давления – оно существенно понизится, что следует учесть лицам метеозависимым и страдающим хроническими заболевания сердечно-сосудистой системы. Геомагнитный фон будет спокойным.

В северных районах республики температура в ночные часы понизится до +3…+6 градусов Цельсия. Днем будет солнечно и безветренно, термометры покажут от +15 до +18 градусов. Осадков не ожидается.

В центральной части страны и Кишиневе также ожидается небольшое похолодание: ночью будет от +4 до +7 градусов, днем – от +16 до +19 градусов тепла. Осадки маловероятны.

На юге Молдовы будет не намного теплее: ночью термометры покажут от +5 до +8 градусов, днем – от + 17 до +20 градусов Цельсия. Ветер будет переменчивый порывами до 11-12 м/с. Осадков не ожидается.

В последующие сутки резко потеплеет – до +28…+30 градусов, местами возможны небольшие дожди.


 
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