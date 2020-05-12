12 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Андрей Нэстасе дал понять, что не намерен мараться сотрудничеством с депутатами Плахотнюка и Шора
12.05.2020

Он не забыл, кто принес столько бед стране. Андрей Нэстасе считает невозможным какое-либо сотрудничество с депутатами, которые представляют в парламенте интересы Плахотнюка и Шора. По мнению Нэстасе, все, кто сейчас переходят под крыло новой группировки, делают это из зависимости перед Плахотнюком и Шором, то есть, в свое время они просто были замешаны в делах этих господ, за которых в итоге и лишили поддержки и власти.

Сейчас, однако, они пытаются отыграться - стряхнув пыль с политического актива Плахотнюка и заявив, что "а все не так и плохо, оказывается", вашингтонские друзья заходят уже с другого фланга, но во все том же характерном строе.

- Вы видите, как активизировались некоторые группировки в парламенте? Вы забыли, кто создал эту структуру, кто усадил ребят в эти кресла, которые достались им через ДПМ? Хочет кто-то в парламенте создать альянс с Плахотнюком? Даже если его имя напрямую не фигурирует, есть Канду, есть другие. Где гарантии, что эти люди очистились и переосмыслили себя, очистившись от зла? - вопрошает Нэстасе, слова которого прозвучали во время лайва в Facebook.

Автор: Дан Дудка


 
Количество просмотров:
111
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.