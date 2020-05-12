Андрей Нэстасе дал понять, что не намерен мараться сотрудничеством с депутатами Плахотнюка и Шора

Он не забыл, кто принес столько бед стране. Андрей Нэстасе считает невозможным какое-либо сотрудничество с депутатами, которые представляют в парламенте интересы Плахотнюка и Шора. По мнению Нэстасе, все, кто сейчас переходят под крыло новой группировки, делают это из зависимости перед Плахотнюком и Шором, то есть, в свое время они просто были замешаны в делах этих господ, за которых в итоге и лишили поддержки и власти.

Сейчас, однако, они пытаются отыграться - стряхнув пыль с политического актива Плахотнюка и заявив, что "а все не так и плохо, оказывается", вашингтонские друзья заходят уже с другого фланга, но во все том же характерном строе.

- Вы видите, как активизировались некоторые группировки в парламенте? Вы забыли, кто создал эту структуру, кто усадил ребят в эти кресла, которые достались им через ДПМ? Хочет кто-то в парламенте создать альянс с Плахотнюком? Даже если его имя напрямую не фигурирует, есть Канду, есть другие. Где гарантии, что эти люди очистились и переосмыслили себя, очистившись от зла? - вопрошает Нэстасе, слова которого прозвучали во время лайва в Facebook.

Автор: Дан Дудка