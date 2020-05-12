"Шоровцы" приглашают депутатов на «поговорить»

Депутат Николай Чубук рассказал, что это делала вице-президент политформирования «Шор» Марина Таубер.

Депутат Николай Чубук рассказал, что это делала вице-президент политформирования Марина Таубер. Об этом он заявил в передаче „Ora Expertizei” на «Jurnal TV».

- Сегодня партия «Шор» пытается говорить с несколькими депутатами. Перед тем как прийти к вам на передачу, одному из моих коллег предложил встретиться и поговорить Уланов (при. ред.-Денис Уланов, депутат от партии «Шор»). На днях подобные предложения мне поступали от госпожи Таубер, - заявил Николай Чубук.

Напомним, что ряды партии «Шор» 11 мая пополнились двумя депутатами. Ими стали Виолета Иванов и Владимир Витюк, которые покинули фракцию ДПМ.



ЛИДИЯ ТКАЧ