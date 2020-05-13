«Padurea domneasca» - маленький рай в сердце Молдовы

Это удивительное место сохранено в первозданном виде.

Природа создала уникальный ансамбль природных памятников – геологических, палеонтологических, флористических и мира животных.

Оригинальные комбинации водоемов и каменных ландшафтов, растений и животных, природного ландшафта и воздуха, породили невероятной красоты пейзажи, неизвестных для истинных ценителей нетронутой природы.

Природная резервация «Pădurea Domnească» была создана в 1993 году. Общая площадь составляет более 6 000 гектаров. Она представляет собой огромную долину, спрятанную между селами Кобань в Глодянском районе и Прутень в Фалештском районе, общей протяженностью в 40 км.

Это самый старый лесной массив в данном регионе страны, одновременно он считается одним из самых древних долинных лесов Европы.

Старые дубы, тополя и ракитники перемежаются между собой с ценными и редкими видами растений – диким виноградом и тюльпанами, подснежниками, пролесками и фиалками.

Животный мир также представлен тоже редкими видами животных и птиц - на территории резервации можно встретить благородного оленя, выдру, дикую кошку, куницу, болотную черепаху и лебедей.

Cheile Butesti – Бутештские ключи

На юго-западе села Бутешть, на территории 110 гектаров вдоль речки Каменка, находится ущелье, в котором можно увидеть множество древних толтр. Среди них отличается гигант длиной в 2 000 метров, шириной в 125 метров и высотой в 40 метров.

С трех сторон их огибает речка Каменка и его приток Каменкуца, что придает необычайную красоту местному ландшафту.

Когда-то эти места были дном древнего моря, поэтому в стенках толтр можно заметить останки древних моллюсков, литотаниев, морских водорослей.

В скалах прячется множество грот и пещер, где в доисторические времена Ледникового периода прятались люди и животные. Здесь были найдены останки древних жителей планеты, включая останки пещерных медведей, тигров, носорогов, мамонтов и зубров.

Риф Большая скала – настоящая крепость природы

Это самый южный риф на территории середины реки Прут, он также находится южнее села Кобань. Его протяженность составляет более 1 000 метров, ширина в 100 метров, высоты достигает 40 метров.

Речушка Каменка огибает риф с трех сторон, представляя собой настоящую природную крепость, которую люди обжили еще с каменного века. На сегодняшний день эти места обживают только растения и животные.

В 1988 году экологи добились консервации этого природного памятника.

Ранее «Блокнот Молдовы» писал о Долине ста холмов, которая также является частью природного заповедника. Можно пройти по ссылке и ознакомиться с историей и описанием одним из красивейших мест нашей страны.

«La fontal» - водная жемчужина заповедника

Поблизости от села Кобань находится реликтовое озеро «La fontal», общая территория которого составляет 23 гектара.

Ранее, когда Прут разливался в долину, озеро заполнялось водой. Но после строительства искусственного озера Костешть-Стынка, сезонные разливы реки прекратились, а озеро потихоньку мельчает.

Озеро продолжает питаться несколькими редкими в Молдове источниками с высокой степенью минерализации.

На данный момент около 80% поверхности озера покрыто водной растительностью. Заросли камыша стали идеальным местом для жилья различных амфибий, рептилий, болотных птиц и других млекопитающих, проживающих на территории резервации.

Страна цапель – царство птиц

Это уникальная колония болотных птиц, проживающих на ветвях старых дубов, коих в природном заповеднике великое множество.

Удивительное царство птиц расположено недалеко от села Балатина, в нем проживают более 1 000 экземпляров, среди которых серый и ночной журавли и другие виды птиц.

Рощи вековых дубов – свидетели истории Молдовы

Древние дубы можно найти недалеко от села Моара Домняскэ, на территории более 100 гектаров. Эти удивительные ветвистые старцы воочию видели историю нашей страны последние 200-250 лет. Некоторые достигают высоты 30-35 метров.

Нигде в Молдове не встретить более такие старые дубовые рощи, да еще в таком большом количестве.

Когда-то их было намного больше, но время сделало свое дело, многие деревья погибли из-за природных катаклизмов, а некоторые пали под топорами дровосеков еще до того, как этот край стал природным заповедником.

Зубры природной резервации «Pădurea Domnească»

В 2005 году в природную резервацию было завезено три взрослых зубра – самец и две самочки.

Некогда эти благородные животные населяли всю территорию нашей страны, став символом молдавского государства и появившись на гербе государства. Но бесконечные охоты аристократов и браконьеры полностью истребили поголовье зубров Молдовы.

Зубры, проживающие на территории заповедника сегодня, были подарены Польшей, размножившись до семьи в пять голов – сейчас их две самочки и три самца.

Автор: Отилия Липчану