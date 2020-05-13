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Общество
СМИ: Майя Санду получила диплом мастера, но не посещала учебные занятия
13.05.2020

Такой вот подход к "борьбе с коррупцией". В 1998-м году Майя Санду получила диплом мастера, закончив обучение в Академии публичного администрирования, куда она поступила еще во времена Снегура. К 1998-му году она уже успела поработать экономическим консультантом в правительствах Сангели и Чубука (интересно, кто так настойчиво пропихивал ее поближе к властным кабинетам?), и летом того года получила диплом мастера со средней оценкой 9,79, сообщает telegraph.md.

Однако, в то же время, диплом она получила, судя по заявлению ее бывшего однопартийца Тудора Делиу, формально - она не посещала учебные занятия, сообщил он - тогда тот самый Делиу преподавал в Академии.

- Пытаюсь вспомнить ее в период, когда она обучалась на мастера. И не помню. Честно, не помню ее. Обычно, преподаватели запоминают либо самых старательных, либо самых ленивых студентов. Майя не вписывается ни в одну из этих категорий. Наверное, она обучалась только ради CV, - заявил Делиу.

Так как его комментарий можно интерпретировать по разному, он не говорит напрямую о том, что Санду не посещала пары, то журналисты издания Telegraph попытались обратиться в администрацию Академии, чтобы уточнить, посещала ли экс-премьер занятия. Однако ответа оттуда не последовало.

Автор: Михаил Генчу


 
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