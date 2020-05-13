13 Мая 2020
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Молдавский лей подешевел по отношению к евро и доллару
13.05.2020

Согласно данным Национального банка Молдовы в среду, 13 мая, молдавский лей значительно потеряет в цене. Евро подорожает по отношению к лею сразу на 12 банов – курс единой европейской валюты составит 19,47 леев. Доллар США прибавит в цене еще восемь банов, и будет стоить 17, 97 леев.

На три бана подорожает также румынский лей – он будет стоить 4,03 леев РМ. Цена за российский рубль и украинскую гривну сохранится, соответственно, на уровне 0,24 леев и 0,67 леев.

Исполнительный Комитет Национального банка Молдовы (НБМ) на своем заседании в понедельник принял решение сохранить без изменений показатели своей денежной политики. Таким образом, базовая ставка осталась на уровне 3,25%, кредиты overnight – 6,25% и депозиты overnight – 0,25%. Данные индикаторы были приняты 20 марта 2020 г.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
102
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2020 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.