Молдавский лей подешевел по отношению к евро и доллару

Согласно данным Национального банка Молдовы в среду, 13 мая, молдавский лей значительно потеряет в цене. Евро подорожает по отношению к лею сразу на 12 банов – курс единой европейской валюты составит 19,47 леев. Доллар США прибавит в цене еще восемь банов, и будет стоить 17, 97 леев.

На три бана подорожает также румынский лей – он будет стоить 4,03 леев РМ. Цена за российский рубль и украинскую гривну сохранится, соответственно, на уровне 0,24 леев и 0,67 леев.

Исполнительный Комитет Национального банка Молдовы (НБМ) на своем заседании в понедельник принял решение сохранить без изменений показатели своей денежной политики. Таким образом, базовая ставка осталась на уровне 3,25%, кредиты overnight – 6,25% и депозиты overnight – 0,25%. Данные индикаторы были приняты 20 марта 2020 г.

Подготовил Михаил Генчу