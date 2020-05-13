Представлены новые рейтинги партий и возможных кандидатов в президенты

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы по пропорциональной системе, то в законодательный орган прошли бы только Партия социалистов, Партия действия и солидарности (PAS), Демократическая партия и партия "Платформа достоинства и правды" (DA). Обэтом свидетельствуют данные социологического опроса Vox Populi, представленные во вторник на пресс-конференции в агентстве "ИНФОТАГ".

Согласно опросу, проведенному Ассоциацией социологов и демографов Молдовы (АСДМ), за ПСРМ готовы проголосовать 33,9% респондентов, PAS - 15,3%, ДПМ - 6,1%, "Платформу DA" - 5,2%, "Нашу партию" - 3,1%, Партию коммунистов - 1,8%, партию "Шор" - 1,5%, Партию национального единства (PUN) - 1,2%. Еще 20,7% респондентов не определились с выбором, а 9,5% не пошли бы голосовать.

Если учитывать только определившихся избирателей, то ПСРМ набрала бы 48,6%, PAS - 21,9%, ДПМ - 8,7%, DA - 7,4%, НП - 4,4%, ПКРМ - 2,6%, "Шор" - 2,1%, PUN - 1,7%.

Председатель АСДМ Виктор Мокану отметил, что лишь 13,9% положительно относятся к идее проведения досрочных парламентских выборов в нынешнем году, а 71,1% - отрицательно. При этом 58,4% готовы принять участие в голосовании, если такие выборы состоятся. "Население говорит о том, что устало от многочисленных выборов, поскольку они проходят, но ничего в стране не меняется. Люди считают, что, если состоятся досрочные парламентские выборы, то ситуация не изменится, а борьба между политиками продолжится", - отметил он.

Шансы пройти во второй тур президентских выборов, которые должны состояться до конца года, есть только у главы государства Игоря Додона и председателя PAS Майи Санду.

За Додона готовы проголосовать 38,5% респондентов, за Санду - 16,2%. За ними следуют председатель партии "Платформа DA" Андрей Нэстасе - 6,7%, лидер "Нашей партии" Ренато Усатый - 5,9%, председатель ДПМ Павел Филип - 3,7%, премьер-министр Ион Кику - 3,1%, лидер Партии национального единства (ПНЕ) Октавиан Цику - 2,9% и председатель Партии коммунистов Владимир Воронин - 1,5%.

За остальных потенциальных кандидатов проголосовало бы менее 1%. Еще 5,6% респондентов проголосовали бы против всех, 7,3% - не приняли бы участие в голосовании, а 6,1% не ответили на вопрос.

Если учитывать только определившихся избирателей, то Додон набрал бы 47,5%, Санду - 20%, Нэстасе - 8,3%, Усатый - 7,3%, Филип - 4,6%, Кику - 3,8%, Цику - 3,6%, Воронин - 1,8%.

В рейтинге доверия граждан Молдовы к политическим деятелям традиционно лидирует Додон с 31,7%. За ним следуют Санду - 13%, Кику - 12,1%, Чебан - 6,9%, Филип - 5,7%, Гречаный - 5,2%, Усатый - 5%, Нэстасе - 2,4%, Воронин - 1,1%. Рейтинг доверия других политиков не превышает 1%. Еще 9,7% граждан сказали, что не доверяют политикам, а 4,1% не ответили на вопрос.

Кроме того, 64,3% опрошенных избирателей уверенно сказали, что пошли бы голосовать на президентских выборах.

Опрос проведен Ассоциацией социологов и демографов Молдовы 1-7 мая по телефону среди 1 141 респондента из 418 населенных пунктов Молдовы. Погрешность составляет +/-3%.