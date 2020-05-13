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Общество
DA требует ввести спецпенсии по потере кормильца, скончавшегося от коронавируса
13.05.2020

Парламентская фракция партии "Платформа DA" зарегистрировала законопроект, согласно которому работникам, непосредственно ведущим борьбу с пандемией, выплачивается компенсация.

Как передает "ИНФОТАГ", депутат "Платформы DA" Ливиу Вовк сказал на пресс-конференции во вторник, что в документе предусмотрена компенсация в размере 100% от базовой зарплаты за определенный период времени.

"Молдова, как и весь мир, столкнулась с пандемией, приведшей к заражению 4,2 млн. человек и смерти более чем 280 тыс. из них. К сегодняшнему дню в Молдове зарегистрировано порядка 5 тыс. инфицированных, из которых 1,2 тыс. - сотрудники системы здравоохранения", - отметил он.

Депутат сказал, что зарегистрировал еще одну законодательную инициативу, которая, как и первая, затрагивает сотрудников, ведущих борьбу с пандемиями.

"Предлагается обеспечивать пенсией по случаю потери кормильца тех, чей кормилец скончался в ходе борьбы с пандемией. Эту пенсию смогут получать дети до 18 лет или старше, если продолжают учиться, супруг, если повторно не вступил в брак, а также родители, если погибший был единственным, кто их обеспечивал", - пояснил он.

По его словам, сумма пенсии для детей должна составлять 70% от базовой зарплаты кормильца на момент смерти, а для супруга и родителей - 50% от зарплаты. На данный момент пенсия по случаю потери кормильца рассчитывается на основе пенсии по возрасту, которую получал или должен был получать скончавшийся.


 
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