Главная Врачи и пациенты выстроились вдоль дороги: В Чадыр-Лунге проводили в последний пусть известного детского хирурга, умершего от Covid-19 Ивана Дмитриевича Шляхтицкого хоронили в закрытом гробу [видео] Вчера, 11 мая, в Чадыр-Лунге проводили в последний путь детского хирурга Ивана Дмитриевича Шляхтицкого. Он умер после заражения коронавирусом нового типа. Врачи Чадыр-Лунгской больницы и жители города выстроились вдоль дороги, по которой проехал автомобиль с закрытым гробом, сообщает Nokta. В Чадыр-Лунге было инфицировано коронавирусом 17 врачей. Некоторые отделения были закрыты на карантин. В Чадыр-Лунге провожают в последний путь известного врача, умершего от коронавируса ПАВЕЛ МУНТЯН

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