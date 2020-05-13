Врачи и пациенты выстроились вдоль дороги: В Чадыр-Лунге проводили в последний пусть известного детского хирурга, умершего от Covid-19

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Ивана Дмитриевича Шляхтицкого хоронили в закрытом гробу [видео]
Вчера, 11 мая, в Чадыр-Лунге проводили в последний путь детского хирурга Ивана Дмитриевича Шляхтицкого. Он умер после заражения коронавирусом нового типа.
Врачи Чадыр-Лунгской больницы и жители города выстроились вдоль дороги, по которой проехал автомобиль с закрытым гробом, сообщает Nokta.
В Чадыр-Лунге было инфицировано коронавирусом 17 врачей. Некоторые отделения были закрыты на карантин.
В Чадыр-Лунге провожают в последний путь известного врача, умершего от коронавируса
ПАВЕЛ МУНТЯН
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