Жеванный стыд: Как молдавские юмористы, уехавшие на ПМЖ в Канаду, издеваются над теми, кто остался на Родине

Cкандал, который разразился вокруг батла «Левицкая-Пахомова/Албот-Болокан» набирает обороты и выходит за рамки местечковых разборок внутри журналистской братии, хотя бы потому, что творчество веселой канадской парочки было показано на канале TV-8

Итак, в чем суть: закрытый, только для друзей пост в Facebook журналистки канала НТВ Елены Левицкой-Пахомовой относительно прекрасной прически главы Конституционного суда Домники Маноле и ее свежеокрашенных корней, аккурат в день аннулирования российского кредита, стал объектом обсуждения в авторской программе на канале TV-8 Наты Албот (которая в свое время наезжала на русскоязычных за незнание государственного и клялась, что никогда не уедет из Молдовы – теперь она на ПМЖ в Канаде, уехала, по ее словам, из-за боязни за безопасность детей) и Андрея Болокана (автора песни про «пенис-вагина», с которой с позором провалился на румынском юмористическом шоу).

Прошлись не по условиям российского кредита, не по экономической составляющей заимствования, не по политической подоплеке, даже не по идеологическим разночтениям и геополитической кухне, а скатились до того, что набросились на журналистку.

Обратили внимание на ее слабое зрение: мол, она носит очки. Показали страницу в соцсетях, как ее найти. Призвали своих зрителей сделать это и высказать все, что они думают о Левицкой-Пахомой. На канале были показаны фотографии ее детей (и тем самым были нарушены права несовершеннолетних!).

Елена Пахомова считает, что телеканал TV-8 должен, как минимум, извиниться.

Юристы, которые видели отрывок из этой передачи, не поверили сначала в то, что эта вся история была показана на телеканале. Ибо нарушен как гражданский, так и уголовный кодекс.

Во всей этой истории затронуты:

- Честь и достоинство

- Есть угрозы и подстрекательство

- Нарушены права несовершеннолетних

- Звучат призывы к насилию

Если Домника Маноле и имела претензии к закрытому посту Левицкой-Пахомой, то именно она должна была их предъявлять. Снять в конце концов видео о прокрашенных корнях, опубликовать видео-инструкцию, как это сделать в домашних условиях. Подружиться с журналисткой в соцсетях и написать ей какую-то едкую реплику. Или даже прислать претензию. Да, что угодно!

Есть правила в приличном обществе - не переходить на личности, не трогать внешность, не унижать из-за физических недостатков, среди табу – топтаться на детях и стариках.

А еще есть законы – не нарушать права несовершеннолетних, не пускаться в угрозы, не призывать к насилию.

И эта грязная история могла бы начаться и завершиться в соцсетях, но ее участники так подхватили тему, что все может дойти до суда. Потому что, когда канал ТV-8 дает в эфир подобное, ему и отвечать. Правда, при условии, что Елена Левицкая-Пахомова докрутит историю до конца. Только тот, чьи права нарушены, имеет право обращаться в различные инстанции.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Журналистов TV8 жестко критикуют за издевательство над коллегой

Телеканал TV8 обвинен в нарушении деонтологических норм и подстрекательстве к агрессии. Причиной стала передача, в которой ведущие Ната Албот и Андрей Болокан подвергли нападкам журналиста телеканала NTV Moldova Елену Пахомову. Бывший депутат и исполнительный директор Института стратегических инициатив Инна Шупак написала в социальной сети, что Албот и Болокан перешли любую грань, а этот случай можно охарактеризовать как буллинг - оскорбление и унижение человека.

Шупак отметила недопустимость призывов ведущих TV8 найти и напасть на Елену Пахомову.

- И уж тем более непозволительно при этом выводить на экран фотографии детей”, - возмущается Инна Шупак.

То, что позволил себе телеканал TV8, подпадает под статьи Уголовного кодекса, - считает председатель ассоциации русскоязычных журналистов Юлия Семенова. Она потребовала у профильных НПО отреагировать на инцидент с коллегой по журналистскому цеху.

- Повеселило, когда в контексте была упомянута деонтология. Типа, Пахомова нарушила журналистскую этику, написав на своей странице в Фейсбуке пост о свежепокрашенных волосах председателя КС Домники Маноле и распространила его среди друзей. Надо полагать, Болокан, публично издеваясь над плохим зрением Пахомовой и тем, что она носит очки, неукоснительно соблюдал правила поведения в обществе, - написала в социальных сетях Семенова.

Она также выразила свое возмущение тем, что во время передачи были опубликованы фотографии, на которых запечатлены несовершеннолетние дети Елены Пахомовой.

Отметим, что вчера лидер «Платформы ДА» также обвинил TV8 в манипуляции после того как журналисты телеканала опубликовали фальшивую новость. Андрей Нэстасе потребовал ее удалить, заявив, что это не первый подобный случай введения общественного мнения в заблуждения этим СМИ.

ЗАЯВЛЕНИЕ КАНАЛА

NTV Moldova призывает организации в области СМИ принять меры и осудить преследование журналистки

NTV Moldova выражает обеспокоенность преследованием журналиста Елены Левицкой-Пахомовой

Согласно заявлению телеканала, поводом стал закрытый пост на ее личной странице в соцсети. Авторы программы на ТВ-8 Ната Албот и Андрей Болокан сделали его публичным, огласили личные данные журналистки, призвали своих зрителей найти ее.

Это спровоцировало травлю, преследование, дискриминационные и ксенофобские высказывания. Помимо этого, в выпуске были использованы фотографии детей Елены без ведома родителей, что является нарушением прав ребенка.

- Наш телеканал выступает за свободу слова, плюрализм мнений. Дискуссия должна носить уважительный характер в рамках Деонтологического кодекса и ни в коем случае не призывать к агрессии, – отмечается в заявлении.

Редакция телеканала призывает профессиональные организации в области СМИ обратить внимание на данную ситуацию и не допускать повторения подобного впредь.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ