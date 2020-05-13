В Молдове демократию будут укреплять без русскоязычных: Кому-то мешают избиратели в возрасте

А также могут исключить из числа наблюдателей представителей политформирований – с ними со всеми разом трудно договориться.

Многие из нас наивно думают, что демократия – это больше свободы и соблюдение прав человека. Например, право выбирать депутатов в парламент или президента. Оказалось, что нет. И в этом плане демократия в Молдове сильно расшатана. Будут укреплять, всерьез и прочно, то есть – закручивать гайки.

Именно так и только так следует понимать поправки к избирательному кодексу Молдовы, которые предлагает принять Центризбирком. Проект этих самых поправок был разработан за счет грантовой программы «Укрепление демократии в Молдове через открытые и прозрачные выборы». Средства на осуществление мыслительного процесса, то есть, на разработку поправок, выделили правительства США и Великобритании.

Итак, суть поправок – убрать из бюллетеней, которые мы пропечатываем на выборах, надписи на русском языке. Причина столь радикального предложения понятна: русскоязычные и сочувствующие, как правило, голосуют своей армией, за тех, кто не собирается приводить республику ко второй румынской оккупации (с 1918 по 1940). И таких, как показывают итоги выборов, - большинство. Что не по нраву правительствам упомянутых выше стран. Вот они щедро и делятся грантами с поборниками «укрепления демократии» в Молдове.

Грантоеды, то есть, инициаторы внесения поправок, уверены, что базовых знаний молдавского языка достаточно, чтобы проголосовать правильно. И все-таки в тайне надеются, что русскоязычное население, обидевшись на такое радикальное укрепление демократии, откажется идти на выборы. Или ошибется, не разобравшись в латинской графике, и проголосует за «кого надо».

Это явно слабая попытка урезать половину электората за счет выведения из бюллетеней перевода на русский. Как Моськи, ей Богу, цепляющиеся за огромные слоновьи ноги. И странно, что название грантовой программы предполагает открытые и прозрачные выборы, что никак не вяжется с разработанными в результате длительных раздумий и сомнений поправками.

Или такая поправка, также предложенная Центральной избирательной комиссией, - удалить из числа наблюдателей на выборах представителей политических формирований. То есть, оставить только членов гражданского общества Молдовы (наверное, из тех самых общественных организаций, которые тоже рьяно укрепляют демократию) и международных наблюдателей (из тех, что дают гранты на укрепление демократии). Вот уж непонятно, в чем открытость и прозрачность, если все наблюдатели окажутся вскормленными одними хот-догами. Ясно другое - они смогут договориться… за жирные гранты. Представители политформирований - конкуренты на выборах – уж точно рьяно следили за тем, чтобы подсчет голосов велся честно.

Это уже выше понимания, и, наверное, рядовому гражданину республики не вникнуть, если, конечно, за спиной нет практики работы в молдавской политике. Впрочем, тут без поллитры и политик не сможет объяснить: как можно укрепить демократию за счет урезания на два часа времени работы избирательных участков?! Это – еще одна предложенная поправка: вместо 14 часов работы участков – 12. Наверное, обеспечение открытости и прозрачности выборам хватает только на 12 часов….

На сайте центризбиркома новость о проекте внесения изменений в избирательный кодекс Молдовы начинается словами «Центризбирком продолжает совершенствовать законодательство по выборам…». И по большому счету «совершенство» выглядит по-разному: у них, у тех, кто кормится с грантовой кастрюли западных стран, - отстранение половины неугодных избирателей от выборов, введение в число наблюдателей только тех, с кем можно полюбовно договориться.

Вот вам, господа-товарищи, открытость, вот вам – прозрачность. Что называется…. демократия крепчает.

ЛИДИЯ ТКАЧ