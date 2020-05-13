Что таят материалы Платона, если Санду боится к ним даже прикасаться?

Вячеслав Платон обратился к Санду с предложением передать ей материалы по делу о краже миллиарда из банковской системы Молдовы.

Это самая главная тайна Плахотнюка. Документы указывают на реальных бенефициаров банковского мошенничества. По утверждению осужденного на 25 лет бизнесмена, уголовные дела против него были сфабрикованы по заказу экс-лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, который вместе с депутатом Иланом Шором и являются реальными бенефициарами «кражи века».

Поводом для письма Платона, опубликованного на портале newsmaker.md, стали слова Майи Санду о возможном освобождении бизнесмена в связи с тем, что в систему правосудия Молдовы якобы возвращаются коррумпированные люди.

- Мы думали, что коррумпированные люди уходят из системы, но они возвращаются. Сейчас я читала в прессе, что хотят и Платона освободить. Что потом сделают? Вернут ему банки? – заявила Санду в ходе программы «Главное» на TVC21.

Однако попытка адвокатов бизнесмена «открыть глаза» лидеру ПДС не удалась. Придя 12 мая к офису партии «Действие и солидарность», чтобы передать лидеру Майе Санду означенные Платоном материалы по делу о кражи миллиарда, адвокаты Ион Крецу и Александр Ботнарюк оказались перед закрытой дверью. Несмотря на предварительный звонок и все попытки пробиться к главному борцу за демократию в Молдове, в офис ПДС они так и не попали, а сама Санду просто отказалась с ними разговаривать и бросила трубку.

Трудно сказать, насколько виновен в банковском мошенничестве Вячеслав Платон, однако верить в причастность к «краже века» своих новых стратегических партнеров (Плахотнюка и Шора) Майя Санду категорически не желает. Видимо, в настоящее время это не отвечает ее интересам.

- По этим материалам Вы сможете полностью и всесторонне восстановить картину кражи и понять роль каждого ее участника. Вы сможете политически возглавить расследование кражи миллиарда и рассказать нашему народу правду. Параллельно эти же материалы будут представлены делегации Евросоюза и посольству США, - безуспешно взывает к Санду Вячеслав Платон в надежде, что ее просто ввели в заблуждение. - Прошу Вас дать оценку каждому предоставленному документу и публично их представить. Надеюсь, Вы, как честный и порядочный человек, не уклонитесь от приема представленных мною документов и не отмахнетесь под надуманным предлогом от их исследования. Мои адвокаты будут 24 часа в сутки в Вашем распоряжении для уточнений, разъяснений, демонстраций. Очень рассчитываю, что из Ваших уст народ Молдовы узнает, кто же его ограбил и как.

Примечателен в этом письме постскриптум.

- PS. Кстати, похоже, отчет Кролл полностью в этой стране мало кто читал, а ещё меньше вникал. Видимо, его прочитал лишь г-н Слусарь. Поэтому и не включил мое имя в отчет Парламентской комиссии, как бенифициара кражи. Только он почему-то своим коллегам об этом забыл рассказать, - пишет Платон.

А вот Плахотнюк и Шор в отчете парламентской комиссии фигурируют, но сейчас, когда на кону стоит должность премьер-министра, или, возможно, даже президента, Майе Санду не до таких мелочей и такая правда ей не нужна в свете намечающегося альянса. Ей сейчас хоть верхом на черте, но нужно обязательно попасть в «рай».

Автор: Михаил Генчу