Рынки, торговые центры и HoReCa в Кишиневе и Бельцах могут открыться нескоро

Ситуация зависит от распространения вируса нового типа COVID-19.

В случае развития самого мрачного сценария, есть возможность того, что рынки, торговые центры и HoReCa в Кишиневе и Бельцах могут открыться в сентябре.

Об этом стало известно из заявления премьер-министра в эфире передачи на одном из телеканалов.

Ион Кику отметил, что на данный момент сложно делать какие-либо прогнозы, так как все зависит от динамики эпидемии коронавируса.

Также премьер заявил, что некоторые ограничения, которые уже были сняты, могут быть введены заново, если количество новых заболевших резко возрастет, и отметится вторая волна эпидемии.

Автор: Михаил Генчу