Моника Бабук: Владимир Плахотнюк был против того, чтобы Павел Филип возглавил ДПМ

„Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк выступал против того, чтобы экс-премьер Павел Филип занял руководящую должность в формировании, а также в парламентской фракции”. Об этом заявила депутат, вице-председатель парламента и ДПМ Моника Бабук.

„В начальный период своего ухода, когда он общался с господином Павлом Филипом, он высказал свое негативное мнение о потенциальном приходе Филипа к руководству ДПМ. Я также знаю от нынешнего председателя, что Владимир Плахотнюк был против того, чтобы Павел Филип возглавил фракцию Демократической партии”, - отметила Моника Бабук в ходе передачи „Puterea a Patra” на телеканале N4.

В этом контексте Моника Бабук признает, что Владимир Плахотнюк может косвенно участвовать в уходе депутатов из парламентской фракции ДПМ, что, по ее мнению, „печально”.

Вице-председатель парламента утверждает, что не получила предложений покинуть Демократическую партию, но ей любопытна эта процедура. „Мне было бы интересно посмотреть, как делаются эти предложения. Мне было бы интересно посмотреть, как это обычно происходит, чтобы понять, как другие люди видят политику в Республике Молдова и как другие люди видят в этой политике роль каждого человека”.

В то же время Моника Бабук говорит, что не уйдет из ДПМ и приложит все усилия, чтобы внести свой вклад в улучшение партии, о котором говорится в публичном пространстве.

„Мне нравится быть оригинальной, и, поскольку есть тенденция к уходу, оригинальность означает пребывание в ДПМ, ведь мне действительно нравилось быть оригинальной всегда. У меня нет в планах уход из ДПМ. Мы стараемся изо всех сил, вместе с людьми, в которых я верю, изнутри партии, будь то в центре или в местных организациях, улучшить, как я сказала, ДПМ, которая после ухода из власти прошла и продолжает переживать сильный кризис как политическая структура. Я верю и надеюсь, что это нам удастся, потому что у нас в ДПМ есть огромный человеческий ресурс, который мог бы конкурировать с любой политической партией в Республике Молдова”, - добавила Моника Бабук.

Моника Бабук утверждает, что не представляет своего существования в парламентской группе Pro Moldova, а в то же время сожалеет о том, что люди, принимающие стратегические решения в партии, решили уйти.

„Я хочу сказать, что поскольку люди, которые были рядом с нами в течение всего этого периода и принимали до последнего момента все стратегические решения партии, ушли с некоторыми мотивами, которые с моей точки зрения не выдерживают критики, мне трудно понять этих людей. Я не вижу, как бы я оказалась с ними”, - отметила Моника Бабук.