Ион Кику: Ни одному правительству не приходилось выбирать между плохими и очень плохими сценариями

„С нынешнего правительства надо снять порчу, потому что на него свалились все беды с момента провозглашения независимости Республики Молдова. Во-первых, чрезвычайного положения по таким причинам никогда не было. В целом ни одно правительство не действовало и не работало при таких обстоятельствах, ни одному правительству через Комиссию по чрезвычайным ситуациям не приходилось два месяца изо дня в день управлять ситуацией, заменяя парламент, утверждая решения, которые имеют силу закона.

Поэтому ни у одного другого правительства не было практически ни дня, чтобы выбирать между плохими сценариями и очень плохими сценариями”. Об этом заявил премьер-министр Республики Молдова Ион Кику в ходе передачи „Cutia Neagră” на телеканале TV8.

Несмотря на то, что управление чрезвычайным положением и пандемией COVID-19 представляет собой сложный период, премьер-министр Ион Кику говорит, что у него не было мыслей о том, чтобы подать в отставку.

„Всегда было сложно. Очень сложным оказалось последнее время, потому что есть и пандемический кризис, и экономический кризис, но больше всего на нас давит неопределенность. Мы не знаем, что будет с этим вирусом, наступает или не наступает вторая волна. Теперь, к сожалению, намечается именно такой сценарий, так говорят и представители ВОЗ. Плохая сторона заключается в том, что если первая волна наступила, когда мы выходили из зимы, и когда сезонный грипп или другие такие болезни сокращаются, то плохая часть заключается в том, что следующая волна наступит тогда, когда мы войдем в зиму.

Таковы сценарии. Как этот сценарий будет влиять на экономические и социальные события, и на терпение людей, трудно сказать. Поэтому вся эта ситуация на нас давит. При таких обстоятельствах нормальный человек не может чувствовать себя комфортно, но есть ответственность. Вы не можете покинуть корабль, когда ситуация очень и очень сложная”, - сказал Ион Кику.

Что касается дестабилизации на политическом уровне и уходе депутатов из правящей коалиции, премьер-министр Ион Кику утверждает, что от этих событий пострадает не кабинет министров, а страна.

„Политическая дестабилизация радикально и очень существенно повлияет на страну. Все эти политические движения, позиционирования перед президентскими выборами не могут не повлиять на нас, отвлечь нас от работы. С первого дня нашей деятельности нас пытались отправить в отставку, но мы продолжаем внедрять нашу повестку дня. Поверьте, в повестке дня очень много важных вопросов”, - уточнил премьер.

Что касается ухода некоторых депутатов из парламентского большинства, Ион Кику уточняет, что ушли те депутаты, которые пытались различными способами реализовать свои интересы.

„Тот факт, что многие депутаты покидают мажоритарную коалицию, говорит о многом, говорит, во-первых, о том, что, возможно, те, кто дал нам вотум доверия 14 ноября, а затем ушли, поняли, что это правительство не совсем решает их вопросы, чем в целом занимаются некоторые из них. Извлечение выгоды из влияния, непристойных предложений или случаев коррупции не было, потому что если бы они были, я об этом сообщил бы. Это редкий случай, когда депутаты покидают власть. Почему они уходят? Потому что знают, что с этим правительством они не могут решать свои интересы, то, что они делали раньше” - заявил премьер.