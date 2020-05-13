Зачем Моника Бабук пророчит Павла Филипа в президенты? (Видео)

Павел Филип может стать кандидатом в президенты Молдовы. Об этом заявила в телеэфире целый вице-председатель Демократической партии Моника Бабук.

– Можно с уверенностью сказать, что этим кандидатом может стать председатель партии Павел Филип. Я была бы рада, если бы он согласился, и наши коллеги по партии поддержали бы его. Думаю, так и будет. Он известный общественный деятель, был премьер-министром, который продемонстрировал способность руководить посткризисным правительством. Поэтому могу сказать, что Павел Филип является одним из главных кандидатов, - сказала Бабук, которую цитирует портал unimedia.info.

Зампред ДПМ подчеркнула, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в партии.

Словно красный комиссар, рассуждает облаченная в косоворотку Бабук о судьбах Родины. Та, что совсем недавно ежилась под немигающим взглядом бывшего хозяина, Владимира Плахотнюка, сегодня берет на себя смелость говорить о том, быть ли хорошим кандидатом в президенты РМ тому, из под чьего крыла депутаты разбегаются, как перепуганные цыплята.

И вопрос – зачем в гонку включаться тому, кто возглавляет партию с перманентно падающей популярностью? Ведь Филип точно не пойдет во второй тур. И еще неясно, за кого он, проигравший, призовет голосовать своих избирателей, за Игоря Додона или же за Майю Санду. Так что, в данном случае, голова пани Монике действительно нужна по своему прямому назначению.

Мы так, к слову, еще добавим, что в свою бытность министром образования, культуры и чего-то там еще до кучи (когда же они, наконец, разъединят эти министерства по-нормальному?!) Моника Бабук так и не решила в нужном направлении насущный в тот период вопрос о назначении нового директора дома-музея Пушкина в Кишиневе – нашей гордости и памяти. Не потому ли, что тогдашние боссы уже все промеж себя порешали? Подробности тут.

Автор: Николай Костыркин