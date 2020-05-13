Почем нынче депутаты ДПМ на политическом рынке Молдовы

Депутат Демпартии Моника Бабук считает, что этим вопросом должны заняться правоохранительные органы. Она предположила, что ее бывшим однопартийцам были предложены огромные суммы денег за «перебежку» в другие парламентские фракции и партии.

- Теперь картина выглядит так: делаются такие щедрые предложения, которым трудно противостоять. (…) Говорят, речь идет о 250 000, или даже 350 000 евро. Сегодня я пришла к вам после поездки в Единцы, где у меня была встреча с нашей партийной организацией, где баллотировался один из наших бывших коллег, который недавно ушел из партии.

Там нам сказали, например, о сумме в 500 тысяч евро. Это лишь предположения, но их нужно проверить, – заявила Моника Бабук во время эфира передачи на телеканале N4.

Она заявила, что в партии есть и другие коллеги, которым были сделаны различные предложения.

Автор: Михаил Генчу