Рестораны и бары Кишинева получат новый шанс

Власти столицы готовы идти навстречу владельцам ресторанов и кафе. Ранее примэрия предложила барам, кафе и ресторанам в бесплатное временное пользование общественные места для обустройства террас.

Таким образом, сегмент HoReCa сможет вести свою деятельность, соблюдая все предписанные ограничения по социальной дистанции, не подвергая риску заражения здоровье гостей и посетителей заведений.

Об этом стало известно во время эфира передачи на одном из телеканалов, гостем которой стал генеральный примар столицы Ион Чебан.

– Особо подчеркну также, чтобы не было интерпретаций – речь ни в коем случае не идет о капитальном строительстве. И если экономических агентов из сегмента HoReCa устроит такое предложение, то уже к началу лета, то есть через несколько недель, эта инициатива может быть внедрена, - пояснил генпримар.

Напомним, что все бары, рестораны и кафе были закрыты с момента введения Чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса.

Чрезвычайное положение продлится до 15 мая 2020 года, и власти уже сообщили, что не планируют его продлевать.

Автор: Михаил Генчу