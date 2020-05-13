Воры в разгоне: В Молдове фигуранты отчета Kroll, получившие долю от украденного миллиарда, думают, что их уже не накажут

Нельзя позволять им жить беззаботной жизнью, иначе они снова сделают это - украдут деньги. Помните, был отчет Kroll о краже миллиарда из банковской системы Молдовы? Потом был Kroll-2 с длинным списком фигурантов, то есть тех кто помогал красть и получил долю.

Опубликовали вторую часть отчета летом прошлого года, хотя он сделан был гораздо раньше. Демократы плахотнюковского «розлива», будучи при власти, решительно замяли дело о «молдавском ландромате». Они тогда решили, что две громкие "посадки" Филата и Платона будет достаточно скормить народу и активной общественности. Даже публиковать отчет с незатертыми фамилиями не хотели. Еще бы, ведь первые фамилии в списке до боли знакомы. Как бы уважаемые люди, как бы уважающие страну и народ.

К власти пришли социалисты и дело начало раскручиваться. Правда, медленно, ибо в стране не просто остались выгодополучатели «кражи века», а они все еще имеют своих людей на стратегических местах.

Те, кто хорошо нагрел руки на краже миллиарда, живут с нами в одной стране. Обобрали Молдову, как липку, и наслаждаются жизнью.

Дело о судебном преследовании участников этого грязного дела идет медленно и тяжело. Гидру так просто не убить. Спрут коррупции крепко вцепился щупальцами в Молдову. Поэтому фигуранты «кражи века» во время ЧП и карантина из-за угрозы заражения коронавирусом спокойно отсиживаются на дачах, поедая дичь и попивая любимые напитки.

Они расслабились. И наливают еще по стаканчику пива или виски. Жизнь удалась. Настолько удалась, что, нет-нет, а скупая крокодилья слеза по ней навернется.

Они думают, что Молдова забыла о их преступлении.

В Конституционном суде даже есть судьи, которые уверены, что Молдова выжила после хищения в особо крупных размерах, и дальше проживет. Мол, пора забыть.

Кто старое помянет… Но вот это старое не столько старое, сколько наглое существо. Даже длинный список наглых существ.

Они продолжают жить нормальной жизнью. Они среди нас. Среди нас не в троллейбусе, но среди нас в очень дорогой машине в пробке. Не в панельном доме спального района, в большом дорогом доме, окруженном природой. Не изоляция, а сказка про любовь в богатом доме.

Что хочется сказать: никто из вас не забыт, товарищи воры. Такое вам забыть, понять и простить, это себя не уважать. То руководство страны, которое пренебрежет наказать вас, будет худшим из руководств. Потому что это разрешит еще больше издеваться над Молдовой. Это будет индульгенция на инквизиционные процессы над Молдовой похуже кражи миллиарда из банковской системы.

Нельзя позволять фигурантам отчета Kroll-2 жить беззаботной жизнью, ходить в офис, вещать в СМИ, руководить компаниями и унижать отдельных подчиненных и целую страну. Унижать вообще любимое занятие этих «воров в отчете». Для них не существует людей, кроме подчиненных, которые должны выполнять любой их каприз за зарплату. Для них не существует страны, которую надо уважать. Для них, чем больше разрухи и коррупции в государстве, тем их дома больше и красивее. Для них, чем хуже отношения в ближнем зарубежье, тем стабильнее их работа по производству ненужных новостей, отвлекающих редких читателей, слушателей и зрителей от реальных проблем.

Не наказать фигурантов дела о миллиарде, значит дать им время составить новый план кражи. Если удалось один раз избежать наказания, то им захочется снова пойти на финансовые преступления.

ПАВЕЛ МУНТЯН