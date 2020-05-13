Богдан Цырдя - Петру Маковею: Вы не журналист!

Депутат и политолог Богдан Цырдя прокомментировал нападки «свободной прессы» на журналиста Елену Левицкую-Пахомову.

– На днях подхрюкивающий Майе Санду ТВ 8 набросился на журналистку Елену Пахомову. Сей канал, получающий сотни тысяч евро от Европейского фонда за демократию, выпустил в эфир передачу, в которой два шута вылили ведра помоев на Пахомову, на ее детей, – выставив и фото заодно! Под конец эти товарищи дали адрес ее страницы в фейсбуке, призвав всех зайти и высказать свое мнение! Мы думали, что наши западные НПО типа APE, CIJ, CJI тут же выступят с праведным гневом в адрес ТВ8, потребуют прекратить травлю журналистов, оскорбления, hate speech! И что вы думаете! Вчера вышел Петру Маковей, целый директор Ассоциации независимой прессы (Asociatia Presei Independente). Вместо того чтобы защитить журналиста, сей наемник присоединился к ее гонителям, заявив, что Елена Пахомова не журналист, «потому что работает в пропагандистских структурах».

Ничего себе! Господа, это даже не средневековье. Это палеолит. Но чтобы понял и Маковей, переведу – это древний каменный век! То есть Пахомова, создавшая десятки документальных фильмов, получившая престижные международные премии, написавшая тысячи статей, подготовившая тысячи телепередач – не журналист, так? А вот Маковей, который работал в сельской газетенке, потом несколько месяцев продержался на Молдова-1, – это акула пера? – написал Цырдя в соцсетях.

По его словам, «мы знали, что на молдавском у нас пишут покойные Богату, Тэнасе и здравствующие Кеяну и Михаил, они – журналисты, со всеми плюсами и минусами; на русском – Ткач, Пахомова, Чубашенко, Астахова, Демидецкий, Семенова и т.д.».

– Но мы не знаем журналиста Маковея. Мы знаем лютого пропагандиста Маковея, который плюет на 9 Мая и ветеранов, Россию, русский язык, нашу независимость! Мы знаем Маковея, который бил копытами, требуя принятия закона о борьбе с российской пропагандой! И Плахотнюк 7 декабря 2017 так и сделал. И делает он все эти мерзости не просто так, а за очень большие гранты и деньги. В среднем этот барон гражданского общества стрижет от разных фондов от 500 000 евро в год и больше. К примеру, в 2015 году API получил доходы в сумме 10 574 312 леев, в 2016 году - 11 707 724 леев. Деньги дают за кампанию «Stop Fals» – то есть, борьбу с российскими СМИ и свободой слова! Конечно, и за другие ядовитые проекты. А знаете, сколько выжал этот наемник из фонда Сороса за борьбу с инакомыслием в 2009-2018 годах? Не пугайтесь - $ 993 858! В 2020 году, уверены, сумма превысила 1 млн баксов! И это только от Сороса! В 2009 году - $ 90 236, в 2010-м - $73 370, 2011- м - $79 573 2012-м - $ 90 901, 2013-м - $21 513, 2014-м - $ 67 419, 2015-м - $104 551, 2016-м - $113 423, 2017-м - $114 490, 2018-м - $ 238 382. И этот циничный наемник рассуждает о свободе слова и о журналистике?! Господин Маковей! Спрячьтесь и не позорьтесь. Вы не журналист. Вы – прислуга Сороса и посольств. И лютый ненавистник свободы и демократии! – заключил Цырдя.

Подготовил Михаил Генчу