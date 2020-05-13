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Новак - об активности депутатов Плахотнюка и Шора: Они и страну подожгут...
13.05.2020

"Плахотнюковщина" защищает себя как может. Григорий Новак, депутат-социалист, пояснил, почему так лихорадочно забеспокоились и активизировались депутаты, входящие в контролируемый Плахотнюком и Шором блок Pro-Moldova, который Новак метко окрестил "Про-Шор".

Оказывается, президент Игорь Додон решил созвать заседание Высшего совета безопасности и поинтересоваться, что происходит с темой украденного миллиарда и аэропорта. После этого на воре, что называется, "вспыхнула шапка":

- А сегодня я узнаю, что клерк группы “Про-Шор” Сергей Сырбу атаковал в КС полномочия президента в рамках ВСБ. “Про-Шор” атакует Высший совет безопасности, консультативное учреждение, за день до заседания, на котором должны обсудить кражу миллиарда и возвращение стране Международного аэропорта Кишинева.

Не буду вдаваться в юридические детали, но отмечу, что эти депутаты готовы и страну поджечь, лишь бы защитить свои украденные миллиарды и аэропорт. Граждане видят их действия, которые, впрочем, эти воры уже даже и не скрывают, - пояснил Новак.

Автор: Михаил Генчу


 
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